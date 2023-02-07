85 milyon tek yürek olma günü: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremler sonrasında 'birlik ve beraberlik' mesajı

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, depremler sonrasında “birlik ve beraberlik” vurgusu yaptı.
Kahramanmaraş’taki depremin ardından devlet de teyakkuza geçti. Felaket sonrasında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ilk olarak sosyal medyadan bir açıklama yaparak depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, açıklamasında şunları kaydetti: “İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Biz de yaşanan deprem sonrası başlatılan çalışmaları koordine ediyoruz.”
Erdoğan gün içinde de depremden etkilenen şehirlerdeki valilerle sürekli telefon görüşmesi yaptı, yetkililerden bilgi aldı.
Ankara’da AFAD başkanlığında depreme ilişkin çalışmaları koordine etti. AFAD Koordinasyon Merkezi’nde öğlen saatlerindeki açıklamada, “Son bir asırda yaşadığımız 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaketle sarsıldık. Merkezi, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olarak tespit edilen ve son değerlendirmeye göre moment büyüklüğü 7,7 olarak ölçülen deprem, geniş bir alanda hissedildi” denildi.
Mevsimin kış, havanın soğuk, depremin gecenin tam yarısı gerçekleşmiş olmasının işleri zorlaştırmakla birlikte herkesin canla, başla çalışarak olabilecek en hızlı refleksin verildiğini vurgulayan Erdoğan, deprem bölgesindeki pek çok binada enkaz kaldırma çalışmaları sürdüğü için ölü ve yaralı rakamının nereye kadar yükseleceğinin bilinemediğini söyledi.
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Temennimiz en az can kaybıyla bu felaketi atlatmış olmamızdır. Tabii böyle dönemlerde ulaşımın ve iletişimin sağlıklı yürütülmesi büyük önem taşıyor. Bunun için bilhassa enkaz bölgelerine giden yolların açık tutulması, iletişim araçlarının sadece zorunlu durumlarda kullanılması gerekiyor. Yardım için bölgeye gidecek kişi ve kurumlar mutlaka AFAD ile koordinasyon içinde hareket etmelidir. AFAD koordinasyonu dışında bölgeye gönderilen yardımlar hem kargaşaya yol açmakta hem de amacına ulaşması zorlaşmaktadır. Uluslararası yardımlar için de ülkemizle temaslar kurulmaya başlanmıştır. NATO ve Avrupa Birliği yanında 45 ülkenin yardım teklifleri tarafımıza ulaşmıştır.”
“Bu büyük felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülke ve millet olarak birlik ve beraberlik içinde inşallah bu felaket günlerini de geride bırakacağız. Gün; 85 milyon tek yürek, tek bilek olma günüdür. ülkemizdeki ve depremin hissedildiği tüm coğrafyalardaki kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb’im ülkemizi ve tüm insanlığı bu tür afetlerden korusun diye dua ediyorum.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem sonrasında siyasi parti liderleriyle telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. İki lider görüşmede, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmede bulundu. Erdoğan, daha sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile de görüştü.