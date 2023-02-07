85 milyon tek yürek olma günü: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremler sonrasında 'birlik ve beraberlik' mesajı

Kahramanmaraş’taki depremin ardından devlet de teyakkuza geçti. Felaket sonrasında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ilk olarak sosyal medyadan bir açıklama yaparak depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, açıklamasında şunları kaydetti: “İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Biz de yaşanan deprem sonrası başlatılan çalışmaları koordine ediyoruz.”

EN BÜYÜK İKİNCİ FELAKETLE SARSILDIK

Erdoğan gün içinde de depremden etkilenen şehirlerdeki valilerle sürekli telefon görüşmesi yaptı, yetkililerden bilgi aldı.

Ankara’da AFAD başkanlığında depreme ilişkin çalışmaları koordine etti. AFAD Koordinasyon Merkezi’nde öğlen saatlerindeki açıklamada, “Son bir asırda yaşadığımız 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaketle sarsıldık. Merkezi, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olarak tespit edilen ve son değerlendirmeye göre moment büyüklüğü 7,7 olarak ölçülen deprem, geniş bir alanda hissedildi” denildi.

DEVLETİMİZ ANINDA HAREKETE GEÇTİ

“Deprem, Kahramanmaraş’ın yanı sıra Hatay, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana illerimizde yıkıma yol açtı” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Güney komşumuz Suriye’nin sınırlarımıza yakın şehirlerinde de ciddi yıkımlar yaşanmıştır. Devletimiz deprem anından itibaren tüm kurumlarıyla harekete geçmiştir” diye konuştu.

HAVA ŞARTLARI İŞLERİ ZORLAŞTIRIYOR

Mevsimin kış, havanın soğuk, depremin gecenin tam yarısı gerçekleşmiş olmasının işleri zorlaştırmakla birlikte herkesin canla, başla çalışarak olabilecek en hızlı refleksin verildiğini vurgulayan Erdoğan, deprem bölgesindeki pek çok binada enkaz kaldırma çalışmaları sürdüğü için ölü ve yaralı rakamının nereye kadar yükseleceğinin bilinemediğini söyledi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Temennimiz en az can kaybıyla bu felaketi atlatmış olmamızdır. Tabii böyle dönemlerde ulaşımın ve iletişimin sağlıklı yürütülmesi büyük önem taşıyor. Bunun için bilhassa enkaz bölgelerine giden yolların açık tutulması, iletişim araçlarının sadece zorunlu durumlarda kullanılması gerekiyor. Yardım için bölgeye gidecek kişi ve kurumlar mutlaka AFAD ile koordinasyon içinde hareket etmelidir. AFAD koordinasyonu dışında bölgeye gönderilen yardımlar hem kargaşaya yol açmakta hem de amacına ulaşması zorlaşmaktadır. Uluslararası yardımlar için de ülkemizle temaslar kurulmaya başlanmıştır. NATO ve Avrupa Birliği yanında 45 ülkenin yardım teklifleri tarafımıza ulaşmıştır.”

FELAKETİ BİRLİK İÇİNDE GERİDE BIKACAĞIZ

“Bu büyük felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülke ve millet olarak birlik ve beraberlik içinde inşallah bu felaket günlerini de geride bırakacağız. Gün; 85 milyon tek yürek, tek bilek olma günüdür. ülkemizdeki ve depremin hissedildiği tüm coğrafyalardaki kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb’im ülkemizi ve tüm insanlığı bu tür afetlerden korusun diye dua ediyorum.”

Tüm birimler göreve çağrıldı

Deprem bölgesindeki valiliklerin kendi illerindeki tüm imkanları derhal seferber ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Depremden etkilenen 10 ilimize mevcut valiliklerimizin yanına onlarla birlikte çalışacak 10 vali daha görevlendirilmiştir. AFAD ve Kızılay gibi doğrudan afet görevi olan kurumlarımız ekiplerini bölgeye göndermişlerdir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve belediyelerimiz başta olmak üzere afet çalışmaları konusunda altyapısı ve eğitimi olan birimlere sahip kurumlarımız göreve çağrılmıştır. Önceliğimizi arama kurtarma çalışmalarına verdik. Halihazırda 9 bin personel arama kurtarma çalışması yürütmekte, deprem bölgesine dışarıdan ulaşanlarla bu sayı sürekli artmaktadır. Depremin ağır hasara yol açtığı illerimizde yıkılan binaların altında kalan vatandaşlarımızın tespiti ve kurtarma faaliyetleri kesintisiz şekilde sürüyor. Biz de depremin yaşandığı andan itibaren gerek bölgeyle gerek Ankara'daki arkadaşlarımızla temasa geçerek çalışmaları yakın takibe aldık.”

Devlet Bahçeli

Liderlerle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem sonrasında siyasi parti liderleriyle telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. İki lider görüşmede, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmede bulundu. Erdoğan, daha sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile de görüştü.







