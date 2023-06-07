85 milyona aşkla hizmet edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabineyle ilk toplantısını gerçekleştirdi. 4 saat 10 dakika süren toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerde iradesini ortaya koyan vatandaşlara teşekkür etti. “Seçimin siyasi olarak kazananları elbette bellidir. Ancak siyasi tercihi ne olursa olsun 85 milyon kazandı” ifadelerini kullanan Erdoğan, kriz heveslileri, terör baronları ile milletin dirliğine ve birliğine kast edenlerin kaybettini vurguladı.

SİYASİ HUSÛMETE DÖNÜŞMESİN

Çekişmeli geçen siyasi rekabetin, siyasi husûmete dönüşmesine fırsat verilmemesi gerektiğini dile getiren Erdoğan, “Biz hep birlikte Türkiyeyiz. Biz yurt dışındaki kardeşlerimizle birlikte yüz milyonluk büyük bir aileyiz. İnşallah Türkiye Yüzyılı’nı omuz omuza vererek hep beraber inşa edeceğiz” diye konuştu.

85 MİLYONU KUCAKLAYACAĞIZ

Erdoğan, şöyle devam etti: “Muhalefetin hatalarından ders alarak vatanımızın bekası, milletimizin istikbaline dair konularda artık daha hassas davranmasını, Türkiye eksenli yaklaşım benimsemelerini ümit ediyoruz. Türkiye ortak paydasında buluşma davetimize toplumumuzun tüm kesimlerinden müsbet cevap bekliyoruz. 85 milyon Türkiye’nin tamamını kucaklamaya devam edeceğiz.” Yeni dönemde de verilen tüm sözlerin takipçisi olacaklarını ifade eden Erdoğan, “Biz iki kavramın uygulayacısı olacağız. Bir istikrar, iki güven. İstikrar ve güvenle biz Türkiye yüzyılını inşaa edeceğiz” şeklinde konuştu.

ÇİFTÇİYE ÜRÜN DESTEĞİ

Konuşmasının sonunda müjdeler veren Erdoğan şunları kaydetti: Bir güzel haberimiz de emeklilerimize olacak, emeklilerimizin maaşları ve bayram ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarına başlayacak. Bu sene Kurban Bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. İstişarelerimiz neticesinde 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonlarıyla vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkânı bulacaktır. 2023 Buğday ve Arpa alım fiyatlarını belirledik. TMO alım fiyatlarını ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 750 lira, arpada 7 bin lira olarak kararlaştırdık. Bakanlığımız tarafından sisteme kayıtlı çiftçilerimize buğdayda ton başına bin lira, arpa için ton başına 500 lira destek olarak verilecektir.

Hayat pahalılığı bitecek

Kabine toplantısında önümüzdeki dönemde atılacak adımları da belirlediklerini ifade eden Erdoğan, hükûmetin yol haritasıyla ilgili de ipuçları verdi. Erdoğan şunları kaydetti: “Bir şeyi daha söylüyorum; ailenin sapkın akımlardan korunmasına kadar her türlü adımı atacağız. Anayasa değişikliği teklifimizi milletin takdirine sunacağız. Enerji hamlelerimize devam edeceğiz. Sağlık ve eğitimi listemizin en başında tutacağız. Adalet hizmetlerinin çok hızlı, etkin bir şekilde sağlanmasına yönelik reformlarımızı artıracağız.

TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU

Terör örgütleri, zehir tacirlerine, suç çetelerine karşı amansız mücadeleyi kararlılıkla yürüteceğiz. Sosyal güvenlikte şehit, gazi ve yakınlarının yanında olacağız. Savunma sanayii atılımlarımıza yenilerini ekleyeceğiz. Türkiye’nin otomobili gibi inovatif ürün yelpazemizi daha da güçlendireceğiz. İhracatımızı çok yukarılara taşıyacağız. Gençlerimizi her konuda destekleyeceğiz.

KENTSEL DÖNÜŞÜM SÖZÜ

Kentsel dönüşüm projeleriyle Türkiye’nin çehresini değiştirecek adımları atacağız. İklim değişikliği ile mücadele konusunda daha kararlı çalışmalar yürüteceğiz. Depremzedelerimizi yeni yuvalarıyla buluşturacağız. Enflasyon ve hayat pahalılığını milletimizin gündeminden çıkartmakta kararlıyız. Suriyeli kardeşlerimizin güvenli, onurlu bir şekilde anavatanına göçünü gerçekleştireceğiz. Dış politikada barış ve istikrarın tesisine katkı sağlayacağız.



