Gündem 85 yaşındaki hastayı sırtında taşıyarak gönülleri fetheden polis memuru Her Türk gencinin yapacağı bir davranış
ÇORUM

85 yaşındaki hastayı sırtında taşıyarak gönülleri fetheden polis memuru: Her Türk gencinin yapacağı bir davranış

Çorum'da 85 yaşındaki hasta kadını 5. kattaki evine sırtında taşıyan ve davranışıyla takdir toplayan fotoğrafı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından sosyal medya hesabından paylaşılan 30 yaşındaki polis memuru Hasan Başpınar, ilk kez konuştu. Başpınar "Bu tek benim için değil, bu herkes için vatandaşlık görevi. Bir Türk genci olarak hepimizin yapacağı davranış, Türk polis teşkilatının her zaman yaptığı yardımdır." dedi.

Haber Merkezi AA
Polis memurunun hareketi büyük takdir topladı.
Polis memurunun hareketi büyük takdir topladı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Bahçelievler Polis Karakolu'nda görev yapan 3 yıllık polis memuru Başpınar, gazetecilere, gece geç saatlerde hastane polisi aracılığıyla gelen yardım talebini değerlendirmek üzere gittikleri hastanede 85 yaşındaki Müzeyyen Kahramantekin ile karşılaştıklarını belirtti. Yaşlı kadını alıp ekip otosuyla evine götürdüklerini anlatan Başpınar, rahatsızlığından dolayı yürümekte zorlanan yaşlı kadını sırtında bina girişine getirdiğini söyledi.

"Teyzemiz yürüyemeyecek durumdaydı"

Kahramantekin'in apartmana geldiklerinde, anahtarını evde unuttuğunu söylediğini belirten polis memuru Başpınar, şunları dile getirdi: "Yanımdaki polis arkadaşlarım Mehmet ve Metin, apartmandaki birkaç komşuyu uyandırıp bina kapısını açtırdı. Ben de o sırada teyzemizin gidemeyeceğini gördüm. Teyzemizi sırtıma aldım, binaya girdiğimizde de asansörün çalışmadığını fark ettik. Teyzemiz yürüyemeyecek durumdaydı, iki kişi de götüremeyeceğimiz için sırtıma aldım. Arkadaşlarımın da yardımıyla 5. kata kadar çıkardık. Karşı komşusunun yardımıyla kapısını açıp teyzemizi evine bıraktık. Başka bir ihtiyacının olup olmadığını sorduğumuzda, olmadığını söyledi, dua etti. Biz de ihtiyacı olursa yine 155'i arayabileceğini söyleyip evden ayrıldık."

Polisten gönülleri fetheden hareket: Yaşlı kadını beşinci kata kadar sırtında taşıdı
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Polisten gönülleri fetheden hareket: Yaşlı kadını beşinci kata kadar sırtında taşıdı
Çorum'da rahatsızlanarak hastaneye giden ve tedavisinin ardından evine polis tarafından götürülen 85 yaşındaki kadını, beşinci kata kadar polis memuru sırtında taşıdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaşlı kadını beşinci kata taşıyan polisin fotoğrafını paylaşarak, 'Türk Polisi. Kulağını iftiralara kapatır, gönlünü vatandaşa açar' notunu düştü.

"Yardım isteyen herkese yardım ediyoruz"

Polis memurlarının her gün buna benzer yardımlarda bulunduğuna dikkati çeken Başpınar, "Yardım isteyen herkese yardım ediyoruz. Bu tek benim için değil, bu herkes için vatandaşlık görevi. Bir Türk genci olarak hepimizin yapacağı davranış, Türk polis teşkilatının her zaman yaptığı yardımdır. Bize bu mesleğe başlarken, daha okuldayken 'Büyüklerine, küçüklerine, düşkünlere her zaman yardım et' denir." diye konuştu.

Kahraman polis yaralıyı uçurumdan sırtında çıkardı
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Kahraman polis yaralıyı uçurumdan sırtında çıkardı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin Suriye sınırında, kaçak yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışırken kayalıklara düşüp sıkışan Suriyeliyi kurtaran polis, yaralıyı ambulansa kadar sırtında taşıdı.


  • Bekar olduğunu ve ailesinin Osmaniye'de yaşadığını, onların da bir gün düşkün duruma düşebileceğini ifade eden Başpınar, şunları kaydetti: "Ben Çorum'da görev yapıyorum, ailem Osmaniye'de. Belki benim de anne-babam düşkün durumda olacaktı. Onlara da oradaki polis yardım edecekti. Bu sadece Çorum'da değil, polis olsun, asker olsun tüm kolluk kuvvetlerinin özveriyle yerine getirdiği görev."

Kahraman polis yaralı genci alevlerin ortasından böyle kurtardı!
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Kahraman polis yaralı genci alevlerin ortasından böyle kurtardı!
İstanbul Talimhane'de boş bir alanda alev alev yanan tahtaların arasında yatan madde bağımlısı şahıs, polis memurunun dikkati sonucu alevlerin arasından son anda kurtarıldı. Ayaklarından hafif şekilde yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, yangın kısa sürede kontrol altına alındı. O anlar ise kameralara yansıdı.

Ödüllendirileceği öğrenildi

Polis memurunun takdir toplayan davranışının fotoğrafının sosyal medyada yayılmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından fotoğrafları paylaşmıştı. Soylu, gül ve alkış görseline yer verdiği paylaşımında "Türk polisi... Kulağını iftiralara kapatır, gönlünü vatandaşa açar..." ifadesini kullanmıştı. Öte yandan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin özverili davranışından ötürü Başpınar'ı hizmet belgesiyle ödüllendireceği öğrenildi.

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