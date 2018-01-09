9 Ocak Salı Sabah Raporu

Türkiye ve dünya gündeminde akşam ve gece saatlerinde yaşanan önemli gelişmelere dair kısa başlıklar:

THY rekor kırdı

Türk Hava Yolları'nın 2016'da 62,8 milyon olan yolcu sayısı, geçen yıl yüzde 9,3 artarak 68,6 milyon oldu.

THY'nin Ocak-Aralık 2017 trafik verilerine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, 2016'da 62,8 milyon olan toplam yolcu sayısının, geçen yıl yüzde 9,3 artışla 68,6 milyon olarak gerçekleştiği, yolcu sayısındaki artışın iç hatlarda yüzde 10,4, dış hatlarda ise yüzde 8,4 olduğu belirtildi.

EKONOMİ THY ile 2017'de 68,6 milyon yolcu uçtu

Bulgaristan: Türkiye AB'de olmadan mümkün değil

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Zaharieva, "Türkiye, AB’nin yakın ortağı olmadan ne AB’nin dış sınırlarını başarıyla korumak ne de terörizmle mücadelede başarılı olmak mümkün" açıklamasını yaptı.

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DÜNYA 'Türkiye olmadan, AB'nin başarılı olması mümkün değil'

Fransa'dan Apple'a soruşturma

Paris savcılığı, eski model telefonları bir program yardımıyla 'bilerek yavaşlattığı iddiaları' üzerine teknoloji devi Apple hakkında soruşturma başlattı.

Paris savcılığından yapılan açıklamada, iPhone marka telefonların eski modellerinin "kasıtlı olarak yavaşlatılması" olarak kamuoyunun gündemine gelen iddialar sonrası bir tüketici derneğinin şikayette bulunduğu belirtildi.