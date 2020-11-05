Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem 90 yaşında evlat hasretine dayanamadı HDP binası önündeki nöbete katıldı
DİYARBAKIR

90 yaşında evlat hasretine dayanamadı: HDP binası önündeki nöbete katıldı

90 yaşında evlat hasretine dayanamadı: HDP binası önündeki nöbete katıldı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine bir anne daha katıldı. Gözü yaşlı 90 yaşındaki anne Cemile Koşar, 2014 yılından beri PKK’nın elinde olan oğlu Recep’i geri istiyor.

Haber Merkezi İHA
Oğlu Recep, 6 senedir terör örgütünün elinde olan anne Cemile Koşar, ölmeden oğlunu son bir kez daha görmek istediğini söyledi.
Oğlu Recep, 6 senedir terör örgütünün elinde olan anne Cemile Koşar, ölmeden oğlunu son bir kez daha görmek istediğini söyledi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Evlat nöbetinin 430’uncu gününde bir aile daha eyleme katıldı. Bingöl’ün Solhan ilçesinden Diyarbakır’da evlat nöbetinde olan ailelere katılan gözü yaşlı 90 yaşındaki anne Cemile Koşar, 2014 yılından beri PKK’nın elinde olan oğlu Recep’in yolunu gözlüyor.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 355’inci gününde: Gelsin, adalete teslim olsun
GÜNDEM
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 355’inci gününde: Gelsin, adalete teslim olsun

'''Recep nerede, Recep nerede?' derken bir daha gelmedi''

2014 yılında oğlunun nişanlı olduğunu ve evden çıktıktan sonra bir daha kendinden haber alamadıklarını belirten Koşar, "Benim evim, yuvamsın. Recep’im gel evine, kurban olduğum gel evine. Hastayım, Bingöl’de hastanelerdeyim. Nefes alıyorken gözümle seni göreyim. Ben, HDP’den oğlumu istiyorum, oğlum gel, oğlumu kandırdılar. Ben tek evin altındayım, HDP benim oğlumu kandırdı. Ablasının düğünüydü, düğün yapıldı. Sabahında İstanbul’a işine gidecekti, dışarı çıktı, daha gelmedi. Recep nerede, Recep nerede derken bir daha gelmedi" dedi.

Anne Koşar, çocuğunun fotoğrafını alarak daha sonra çadırda evlat nöbetinde olan ailelere katıldı.

'Evlat nöbeti' tutan aileler TVNET'e konuştu
OYNAT 04:01
'Evlat nöbeti' tutan aileler TVNET'e konuştu
PKK'nın çocuklarını HDP yardımıyla dağa kaçırdığı ailelerin isyanı büyüyor. Diyarbakır HDP il binası önünde toplanan 10 aile, kaçırılan çocuklarını geri istiyor. 11 aydır oğlunu göremeyen baba ''HDP Kandil'dir, Kandil de HDP'dir. Biz evlatlarımız gelene kadar burada mücadelemizi sürdüreceğiz.'' şeklinde konuştu. 16 yaşındaki oğlu PKK tarafından dağa kaçırılan acılı anne ise ''Yeter artık hiçbir anne ağlamasın'' dedi. Ailelerin HDP binası önündeki nöbeti devam ediyor.


Abone Ol Google News
Twitter ordusu iş başında!

"Twitter ordusu" iş başında!

​Sansüre tepkiler büyüyor...
19 yıl önceki cinayet çözüldü

19 yıl önceki cinayet çözüldü

Boğazını ve sağ bileğini kopma noktasına gelinceye kadar kestiler.
Bir ay içindebaşlayacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir depremiyle ilgili açıklama yapıyor.
Hazırlıklara hız verdi

Hazırlıklara hız verdi

Yeni dönemin tanıtımı için kendi web sitesini açtı.

​Kayseri OSB Başkanı Nursaçan'dan önemli açıklama.

ABD'liler sokağa indi

ABD'liler sokağa indi

​Seçimlerdeki belirsizlik protesto ediliyor.

Biden'ın gafları

Biden'ın gafları

​Ne dediğini bilmediğini kendisinin de itiraf ettiği o anlar...

Tarihi yarışta son durum

Tarihi yarışta son durum

​Biden bir adım önde, Trump süreci mahkemeye taşıyacak.
O acı haber geldi

O acı haber geldi

​Enkazdan 26 saat sonra yaralı olarak çıkarılmıştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.