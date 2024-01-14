90'ların karakutusu Eymür öldü

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) Kontrterör Dairesi Başkanlığı’nı yapan Eymür, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) nedeniyle tedavi görüyordu. Parkinson ve Demans hastalığı da olan Eymür, KOAH nedeniyle tedavi gördüğü bir sağlık kuruluşundan 13 Aralık 2023'te Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne nakledilerek 15 Aralık 2023'te yoğun bakıma alındı. Burada entübe edilen Mehmet Eymür, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün sabah hayatını kaybetti.