Gündem 948 DEAŞlı deport bekliyor
POLİTİKA

948 DEAŞ’lı deport bekliyor

Türkiye’ye yasa dışı yollarla giren veya yasal giriş yapıp zamanla yasa dışı hale gelen yabancılar, sınır dışı işlemleri tamamlanıncaya kadar idari makamların kararıyla zorunlu olarak geri gönderme merkezlerinde tutuluyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Geri gönderme merkezlerinde şu an 948 yabancı terörist bulunuyor. Bunlardan 296’sı Irak vatandaşı. Irak’ı 273’ü teröristle Suriye, 99 teröristle Rusya, 82 teröristle Özbekistan, 29 teröristle Azerbaycan, 23 teröristle Kırgızistan, 21 teröristle Tacikistan, 13 teröristle Mısır, 11 teröristle Afganistan, 10 teröristle Tunus ve 9 teröristle Almanya takip ediyor. Listede 4 yabancı terörist ile Ukrayna, 3 teröristle Avustralya ve Hollanda, 2 teröristle Fransa, Avusturya ve ABD de var. Deportların başladığı 11 Kasım’dan bu yana 8 Alman, 1 Danimarkalı, 1 İngiliz ve 1 ABD’li terörist Türkiye’den sınırdışı edildi.

5 gün sonra gitti

  • Türkiye’nin sınır dışı etmesinin ardından Yunanistan’ın kabul etmediği Ürdün uyruklu ABD’li terörist M.Darwis Bassam, dün ülkesine gönderildi. Pazarkule Sınır Kapısı ile Kastanies Sınır Kapısı arasındaki bölgede 5 gündür bekleyen DEAŞ’lı terörist, seyahat belgesinin düzenlenmesinin ardından dün görevliler tarafından büyük bir gizlilik içinde alınarak İstanbul’a götürüldü. Bassam buradan uçakla ABD’ye gönderildi.

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