948 DEAŞ’lı deport bekliyor

Geri gönderme merkezlerinde şu an 948 yabancı terörist bulunuyor. Bunlardan 296’sı Irak vatandaşı. Irak’ı 273’ü teröristle Suriye, 99 teröristle Rusya, 82 teröristle Özbekistan, 29 teröristle Azerbaycan, 23 teröristle Kırgızistan, 21 teröristle Tacikistan, 13 teröristle Mısır, 11 teröristle Afganistan, 10 teröristle Tunus ve 9 teröristle Almanya takip ediyor. Listede 4 yabancı terörist ile Ukrayna, 3 teröristle Avustralya ve Hollanda, 2 teröristle Fransa, Avusturya ve ABD de var. Deportların başladığı 11 Kasım’dan bu yana 8 Alman, 1 Danimarkalı, 1 İngiliz ve 1 ABD’li terörist Türkiye’den sınırdışı edildi.

5 gün sonra gitti

Türkiye’nin sınır dışı etmesinin ardından Yunanistan’ın kabul etmediği Ürdün uyruklu ABD’li terörist M.Darwis Bassam, dün ülkesine gönderildi. Pazarkule Sınır Kapısı ile Kastanies Sınır Kapısı arasındaki bölgede 5 gündür bekleyen DEAŞ’lı terörist, seyahat belgesinin düzenlenmesinin ardından dün görevliler tarafından büyük bir gizlilik içinde alınarak İstanbul’a götürüldü. Bassam buradan uçakla ABD’ye gönderildi.