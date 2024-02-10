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96 şüpheli Çağlayan Adliyesi'nde

İstanbul Çağlayan Adliyesi’ne yönelik terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan 96 şüpheli mahkemeye sevk edildi. Savcılık şüphelilerden 48'i için tutuklama, 48'i için de adli kontrol talep etti.

04:00 - 10/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 00:37 - 10/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İstanbul Adliyesi’ne yönelik terör saldırısından sonra gözaltına alınan 96 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. DHKP/C'li teröristler Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde polis kontrol noktasına düzenlediği silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden polis otobüsleriyle çıkartılan 96 şüpheli, Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde muayeneden geçirilip adliyeye götürüldü. Şüphelilerin ifade işlemlerine başlandı. Bunun için 2 başsavcı vekili ile 35 cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Adliyenin 7’nci katındaki Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda alınacak ifadeler için katta çok sayıda polis görevlendirildi. Adliyenin çevresindeki tedbirler de artırıldı. Savcılıktaki sorgulama işlemleri tamamlanan 96 şüpheliden 48'i tutuklama, 48'i de adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



#İstanbul Adliyesi
#DHKP-C
#Operasyon
22 dakika önce
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