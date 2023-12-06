AB çifte standardı bıraksın

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliği (AB) içinde yeterli desteği almamaları halinde bile İspanya’nın Filistin devletini tanımasına yönelik eğilimin devam ettiğini söyledi. Sanchez, başkent Madrid’de yabancı basın mensuplarına gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. İki devletli çözüme ilişkin görüşünü yineleyen Sanchez, İspanya’nın öncülük ettiği uluslararası barış konferansı girişiminin yapılması için öncesinde Filistin devletinin tanınması gerektiğini dile getirdi. Sanchez, zaten 130’dan fazla ülkenin Filistin devletini tanıdığını, ABD ve bazı AB ülkelerininse bunu yapmadığını hatırlatı. Sanchez, AB’den, Ukrayna savaşında Rusya’ya karşı takındığı tavrı, Gazze’ye yönelik saldırılarında, insani konularda İsrail’e karşı da göstermesini isteyerek, diğer AB liderlerine “Çifte standart uygulamayın.” çağrısında bulundu. İspanya Başbakanı, İsrail’in insan hakları ihlalleri ve Gazze ile Batı Şeria’daki işgalleri karşısında AB’nin sessiz kalması halinde, uluslararası toplumda izole olma riskiyle karşı karşıya kalacağını ve Avrupa’nın politikalarını gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.

İspanya Meclisi, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmayı tartıştı. Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, “Gazze’de sivillerin öldürülmesi, insanların evlerini terk etmek zorunda bırakılmaları, evlerin bombalanarak yıkılması tahammül edilemez ve kabul edilemez. Bu dehşetin devam etmesine izin veremeyiz” dedi. Meclis oturumunda İsrail’e karşı en sert sözler, koalisyon hükümetine dışarıdan destek veren ve ayrılıkçı bir politika izleyen Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) partisi Meclis Sözcüsü Gabriel Rufian’dan geldi. Rufian, “Bu soykırımın 7 Ekim’de başladığı yanlıştır. Hepiniz bunu biliyorsunuz. Bu Hamas’a karşı bir savaş değil. Bu Filistinlilere etnik temizliktir. İsrail’de Netahyahu’nun liderlik ettiği aşırı liberal, yolsuz bir hükümet var. Netanyahu bir savaş suçlusudur, aynı Rusya’da Putin gibi ama daha iyi bir basını var” dedi.