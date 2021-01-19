​AB ile pozitif atmosfer içindeyiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ortak basın toplantısı düzenledi. Yunanistan Başpiskopos Ieronimos’un sözlerine tepki gösteren Çavuşoğlu, “İslam düşmanlığını insanlarda gördük, siyasetçiler de gördük. Ama ilk defa bir din adamının böyle bir söylem içinde olduğunu gördük, hayret ettik gerçekten. Umarım Yunanistan’da bu tür provokasyonlar yerine aklı selim hakim olur.” dedi.

61. TURDA DA AYNI ŞEYİ KONUŞACAĞIZ

Yunanistan’ın NATO bünyesinde kurulan mekanizma toplantılarına tekrar katılmaya başlamasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Çavuşoğlu, “Yunanistan hangi sebeple sadece deniz yetki konularını ya da Doğu Akdeniz ile ilgili meseleleri görüşeceğiz dedi bilmiyorum ama bu gerçekten doğruysa faydalı bir yaklaşım değil. Neden? Yunanistan ile Türkiye arasında çok kez gerginliğe yol açan konular var. Tüm bu konuları nasıl çözeceğimizi Yunanistan ile görüştük. 60 tur ne konuştuysak 61’incide de onu görüşeceğiz” diye konuştu.

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Bakan Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ortak basın toplantısı düzenledi. Maas, Mesut Özil’in transferiyle ilgili soruya “Umarım Türkiye’de başarılı olur” dedi. Bu sırada Çavuşoğlu, “Cumhurbaşkanımız’la görüşmesine umarım yine itiraz etmezsiniz” diye takıldı.

AVRUPA İLE POZİTİF ATMOSFER

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Önümüzdeki süreçte Almanya’yla ikili diyalog mekanizmalarımızı canlandırma konusunda mutabık kaldık” açıklamasında bulundu. Çavuşoğlu şöyle devam etti: “İleriki süreçte aşılama çalışmamızı devam ettirirken, güvenli turizmi daha da yürüteceğiz. Türkiye - AB ilişkilerinde pozitif atmosfer var. Vize serbestisi hayata geçebilir, bu bir sözdür. Terörle mücadele daha somut adımlar atabiliriz. Yine kaçak göçle mücadelede yine olumlu adımlar atabiliriz. Ve bu olumlu adımları biz de Türkiye olarak görmek istiyoruz.”

AB ile ilişkiler derinleşmeli

Almanya Dışişleri Bakanı Maas ise, “Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin derinleşmesini arzu ediyorum” ifadelerini kullandı. Maas, Rusya’da gözaltına alınan muhalif Navalnıy’ın hemen erbest bırakılması gerektiğini söyledi. Alman Bakan, Mesut Özil’in Fenerbahçe’ye transferine ilişkin de değerlendirmelerini paylaştı. Mass, “Mesut Özil Alman milli takımı açısından çok büyük başarılara imza attı. Türkiye’de başarılı olmasını arzu ediyorum.” dedi.