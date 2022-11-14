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ANKARA

AB KKTC’ye karşı ilkesiz

AK Parti'den, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olmasını eleştiren Avrupa Birliği'ne (AB) tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Kıbrıs konusunda Yunanistan ve GKRY'nin peşinde sürüklenmektedir” cevabını verdiği AB’yi ilkesizlik ve ikiyüzlülükle eleştirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AB KKTC’ye karşı ilkesiz
Ömer Çelik

AK Parti'den, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olmasını eleştiren Avrupa Birliği'ne (AB) tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Kıbrıs konusunda Yunanistan ve GKRY'nin peşinde sürüklenmektedir” cevabını verdiği AB’yi ilkesizlik ve ikiyüzlülükle eleştirdi. Çelik, Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu: “Yunan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk yetkililerin, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci olarak kabul edildiğine ilişkin açıklamalarının kınandığı belirtildi. AB tarafından KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olmasına ilişkin yapılan açıklama haksız ve ikiyüzlü bir açıklamadır. Avrupa Birliği, Kıbrıs konusunda Yunanistan ve GKRY'nin peşinde sürüklenmektedir. O yüzden bu açıklamalar yok hükmündedir. Kıbrıs Türkleri uluslararası toplumun saygın bir üyesidir. KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olması doğru ve son derece doğal bir durumdur. Avrupa Birliği'nin KKTC'yi yok saymaya çalışan tutumu tarihi ve siyasi açıdan ilkesiz bir yaklaşımdır.”

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