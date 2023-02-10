AB Konseyi Başkanı Michel: Tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız

Michel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a AB Zirvesi sırasında tüm AB ülkelerinin liderleri tarafından imzalanan bir mektup gönderdiklerini hatırlatarak depremzedelere yardım etmek için tüm imkanlarını seferber etmeye hazır olduklarını vurguladı.