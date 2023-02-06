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AB yönetiminden deprem mesajı: Bu zor zamanlarda yardım göndermeye hazırız

Avrupa Birliği (AB) yönetimi, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından destek ve dayanışma mesajları yayımladı.

11:45 . 6/02/2023 Pazartesi
AA
Kahramanmaraş

Kahramanmaraş

Avrupa Birliği (AB) yönetimi, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından destek ve dayanışma mesajları paylaştı.


AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Twitter'dan yaptığı açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremle ilgili,
"Bu sabah Türkiye ve Suriye'nin bazı bölgelerini vuran yıkıcı depremi duyunca derinden üzüldüm. Hayatını kaybeden çok sayıda aileye başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. AB sizinle tam bir dayanışma içindedir."
ifadelerini kullandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de
"Yıkıcı deprem bu sabah Türkiye ve Suriye'yi sallayarak yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine ve çok daha fazlasının yaralanmasına neden oldu. Düşüncelerimiz Türkiye ve Suriye halklarıyla birliktedir. AB yardıma hazır."
paylaşımını yaptı.

AB Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi de büyük yıkıma neden olan depremden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Ölenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Varhelyi, yaralılar için de acil şifa dileklerinde bulundu ve
"Bu zor zamanlarda yardım göndermeye hazırız."
ifadesini kullandı.

AB Komisyonunun kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic de Türkiye'nin de katılımcıları arasında yer aldığı AB Sivil Koruma Mekanizmasının harekete geçirildiğini duyurdu. AB Acil Durum Müdahalesi Koordinasyon Merkezinin Avrupa genelinden kurtarma ekiplerinin gönderilmesini koordine ettiğini kaydeden Lenarcic, Hollanda ve Romanya'dan arama kurtarma ekiplerinin yolda olduğunu duyurdu.


Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola da Türkiye-Suriye sınırında meydana gelen korkunç depremin ardından derin üzüntü yaşadıklarını ifade ederek
"Avrupa bu sıkıntılı anda Türkiye ve Suriye halkının yanındadır."
mesajını paylaştı.

#AB
#DEPREM
#Kahramanmaraş
1 saat önce
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AB yönetiminden deprem mesajı: Bu zor zamanlarda yardım göndermeye hazırız
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