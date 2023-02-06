AB yönetiminden deprem mesajı: Bu zor zamanlarda yardım göndermeye hazırız

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Kahramanmaraş
Avrupa Birliği (AB) yönetimi, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından destek ve dayanışma mesajları paylaştı.
AB Komisyonunun kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic de Türkiye'nin de katılımcıları arasında yer aldığı AB Sivil Koruma Mekanizmasının harekete geçirildiğini duyurdu. AB Acil Durum Müdahalesi Koordinasyon Merkezinin Avrupa genelinden kurtarma ekiplerinin gönderilmesini koordine ettiğini kaydeden Lenarcic, Hollanda ve Romanya'dan arama kurtarma ekiplerinin yolda olduğunu duyurdu.