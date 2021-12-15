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BOLU

Abant Tabiat Parkı kar ile buluştu

Bolu’da etkili olan kar yağışı sebebiyle doğa harikası olan Abant Tabiat Parkı beyazlara büründü. Tabiat parkında 15 santimetreyi bulan kar kalınlığı ve soğuk havaya aldırış etmeyen tatilciler etrafı karla kaplı göl çevresinde yürüyüş yaparak ve bol bol fotoğraf çektirerek beyaz örtünün tadını çıkardı.

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Haber Merkezi İHA
Abant Tabiat Parkı kar​ ile buluştu
Bolu Abant Gölü beyaza büründü

Bolu’nun gözde turizm merkezi Abant Tabiat Parkı’nda etkili olan kar yağışıyla birlikte yeşil alanlar beyazlara büründü. Tatilcileri mest eden manzaraların oluştuğu Abant’ta kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu.

Bolu’nun önemli turizm merkezlerinden birisi olan Abant Tabiat Parkı, gece saatlerinde başlayan etkisini artırarak devam eden kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. İstanbul ve Ankara gibi iki büyük metropole yakınlığıyla vatandaşların gözdesi olan tabiat parkına gelen tatilciler sabah uyandıklarında gördükleri kar manzarasıyla büyük mutluluk yaşadı.

Tabiat parkında 15 santimetreyi bulan kar kalınlığı ve soğuk havaya aldırış etmeyen tatilciler etrafı karla kaplı göl çevresinde yürüyüş yaparak ve bol bol fotoğraf çektirerek beyaz örtünün tadını çıkardı.

Çok daha güzel görünüyor

Çanakkale’den tatil için Abant’a gelen Baran Yürük, “Abant’a ilk kez geliyorum. Doğası çok güzel olduğu için geldik. Kar yağışını da bekliyorduk. Beyaz örtüyle beraber çok daha güzel görünüyor” dedi.

Abant Gölü’nde muazzam görüntü
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Abant Gölü’nde muazzam görüntü

Abant'ta tatil huzura açılan kapıdır
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Abant'ta tatil huzura açılan kapıdır

Bolu Abant'ta yamaç paraşütü tutkusu
OYNAT 01:23
Bolu Abant'ta yamaç paraşütü tutkusu
Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, kış aylarında da yamaç paraşütü tutkunlarının uğrak yeri. Çevre il ve ilçelerden gelenler, kar kalınlığının 50 santime ulaştığı Örencik ve Kızlarçalı mevkisinde paraşütleriyle zirveye tırmandı. 450 metre yüksekliğindeki tepelere tırmanan gençler, yamaç paraşütleriyle havalanarak uçtu. Yamaç paraşütü tutkunları, çevredeki yaylaların üzerinde uçup kar ve doğanın keyfini çıkardı.
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