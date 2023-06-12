ABB AK Parti Grup Başkanvekili Köse'den Yavaş'a tepki: Dört yıl olmuş hala sorumluluğu önceki yönetime yıkmaya çalışıyor

ABB Başkanı Mansur Yavaş - Mamak Belediye Başkanı Murat Köse
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Musiki Muallim Mektebi'nde düzenlediği basın toplantısında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın belediye başkanı seçilmeden önce birçok konuda dile getirdiği vaadini yerine getirmediğini ifade etti.
Ankara'da sokaklarda sahipsiz köpeklerin olduğunu ve çözüm merkezlerine en çok bu konuda şikayetlerin geldiğini ifade eden Köse, belediyenin bu noktada hiçbir şey yapmadığını söyledi.