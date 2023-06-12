ABB AK Parti Grup Başkanvekili Köse'den Yavaş'a tepki: Dört yıl olmuş hala sorumluluğu önceki yönetime yıkmaya çalışıyor

"Geçen yıl oluşan sellerde can kaybı yaşanmasına rağmen bu durum Ankara Büyükşehir Belediye Başkanını hiç etkilememiştir. İlk yıllardan itibaren bu konuda biz de Belediye Meclisi'nde mazgallardaki sorundan bahsederek, mazgalların ve ızgaraların düzenli temizliklerinin yapılmadığını, bunun sonucunda tıkanmalar olduğunu, bunun taşkınlara ve sellere sebep olduğunu defalarca dile getirmiştik. Yağmur öncesi, yağmur yağdığında ve sonrası yapılacak işler diye üçe bölecek olursak işleri, öncesinde altyapı ihtiyacı olan yerleri tespit ederek, acil olarak önlem alınmalı. Sel gelme ihtimali olan yerlere ekipler yerleşerek önlem almalı ve yağışla birlikte de stratejik noktalara acil müdahaleler yapılmalı. Bunlar yapılmıyor ve 4 yıl olmuş hala sorumluluk önceki yönetime yıkılmaya çalışılıyor. 4 yıl olmuş, ki bugün Ankara düzenli bir şehirse, büyük sorunları çözülen bir şehirse Ankara, 25 yıldır yapılan hizmetlerden dolayı böyle."