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ABB Altınok'un afişlerini indirdi: Gündüz gözüyle eşkıyalık

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok’un afişlerinden rahatsız oldu. CHP seçmeninin yoğun olduğu Çankaya Çayyolu bölgesinde Yavaş, belediye araçlarıyla Altınok'un reklam ve afiş pankartlarını indirtti.

04:00 - 11/02/2024 Pazar
Güncelleme: 02:36 - 11/02/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

CHP seçmeninin yoğun olduğu Çankaya Çayyolu bölgesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un reklam ve afiş pankartlarını indirtti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda görevli zabıta memurları Cumhur İttifakı Adayı Turgut Altınok’un seçim afişlerini söktü.

AFİŞ HAZIMSIZLIĞI

Olay, Yavaş’ın ilk vukuatı değil. Yavaş, daha önce de Altınok’un reklam afişlerinin önüne beton döktürüp dev totemler diktirmişti. Yavaş, rakibi Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok'un pankartlarının yer aldığı duvarın önüne seyyar pankartlar koydurarak Altınok afişlerinin önünü kapatmıştı. Ocak ayında Keçiören'de seçim bürosu açılışında konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Tüm çamurlara rağmen Ankara’nın kaldırımlarından ayrımcılığı, kin ve nefreti söktük" açıklamasını yapmıştı.

Ankara’da trafik problemi bitecek

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliğinde Ankara’nın trafiğini daha da rahatlatarak çözüme kavuşturacaklarını söyledi. Ankara-Kahramankazan Yolu ve Veterinerlik, Bitik, İmrendi Farklı Seviyeli Kavşakları Açılış Töreni’ne katılan Altınok, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızla Ankara’yı konuştuk. Ankara’da yapılacak çok iş var. Ankara’da ciddi bir trafik ve ulaşım problemi var” diye konuştu.



#siyaset
#Ankara
#Turgut Altınok
#Mansur Yavaş
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