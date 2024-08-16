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Abbas'ın TBMM tarihi konuşması Arap basınında geniş yankı uyandırdı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı ve kritik açıklamalara yer verdiği konuşması, Arap basınına geniş bir şekilde yansıdı.

08:03 - 16/08/2024 Cuma
Güncelleme: 08:07 - 16/08/2024 Cuma
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Mahmud Abbas
Mahmud Abbas
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
, geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe’de bir araya gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM Genel Kurulu’nda düzenlenen Filistin konulu özel oturumda konuştu.


Abbas'ın yaptığı konuşma, Arap basınındaki manşetlerde geniş yer buldu.


"Abbas Gazze'ye gidecek"


Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konuşmasına ilişkin haber Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da "Filistin Devlet Başkanı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının derhal durdurulmasını talep ediyor" başlığıyla yayımlandı.


Haberde, Abbas'ın hükümet üyeleriyle Gazze'ye gitme kararına ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) bunun güvence altına alınması çağrısına vurgu yapıldı.


Katar haber ajansı QNA, Abbas'ın TBMM kürsüsünden yaptığı konuşmayı, "Filistin Devlet Başkanı, Filistin liderliğinin tüm üyeleriyle birlikte Gazze'ye gitme niyetini duyurdu" başlığıyla verdi.



"Abbas TBMM'deki konuşmasında uluslararası çevrelerin sessizliğini kınadı"


Haberde, Abbas'ın konuşma yaptığı TBMM'deki Filistin Konulu Olağanüstü Toplantı'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığına dikkati çekildi.


Umman haber ajansı ONA'nın Abbas'ın konuşmasına geniş yer verdiği, "Abbas: İsrail, Filistin halkına karşı soykırım savaşı yürütüyor" başlıklı haberinde, Filistin Devlet Başkanı'nın İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçlar karşısında uluslararası çevrelerin sessizliğini kınamasına değindi.


Mısır haber ajansı MENA da Abbas'ın hitabını, "Filistin Devlet Başkanı: Tarihi bir zulme, savaş ve soykırım suçlarına maruz kalıyoruz" başlığıyla verdi.


"Abbas'tan TBMM'de Gazze mesajı"


Haberde, Abbas'ın Gazze'ye gitme kararına ve Türkiye, Mısır ve Ürdün'e Filistin davasına yönelik desteğinden dolayı övgüde bulunduğuna değinildi.


Mahmud Abbas'ın konuşması, resmi yayın kuruluşlarının yanı sıra Arap dünyasında varlık gösteren özel basın çevrelerinde de yer buldu.


Suudi Arabistan merkezli "El-Arabiyye" kanalı, Abbas'ın konuşmasını internet sitesinden "Abbas TBMM'de: Gazze'ye gideceğim" başlığıyla yayınladı.


Suudi Arabistan'da çıkan "Eş-Şark el-Avsat" gazetesi de geniş yer verdiği Abbas'ın konuşmasını, "Abbas TBMM'de: Filistin liderliğiyle Gazze'ye gitme kararı aldım" şeklinde okuyucularına sundu.



"Gazze'ye gitme kararı ve BMGKya çağrısıyla dikkat çekti"


Mısır'da yayın yapan "Al Qahera News" de "Filistin Devlet Başkanı, BMGK'ye Gazze'ye erişimini güvence altına alma çağrısı yapıyor", "Abbas: İşgalci İsrail'in Gazze'deki barınma merkezlerinde her gün işlediği katliamlar karşısında uluslararası toplum sessiz kalıyor" gibi çeşitli başlıklarla öne çıkardı.


Katar merkezli Al Jazeera ve Al Araby televizyonları, Abbas'ın TBMM'deki konuşmasını, hükümet üyeleriyle birlikte Gazze Şeridi'ne gitme kararı ve BMGK'ya Gazze'ye ulaşmalarını güvence altına alma çağrısını öne çıkararak verdi.


Cezayir'de çıkan "El-Bilad" gazetesi de Abbas'ın açıklamalarını, "Mahmud Abbas, tüm Filistin liderliğiyle birlikte Gazze'ye gitme niyetini açıkladı" şeklinde duyurdu.


"Bizim hayatımız çocukların hayatından daha değerli değil"


Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, dün, TBMM'de yapılan Filistin konulu Genel Kurulu Olağanüstü Toplantısı'nda konuşmuştu.


Abbas, konuşmasında Gazze Şeridi'ne gitme kararı aldığını,
"Önümüzde hiçbir çözüm yolu kalmadı, bu nedenle de ben ve tüm Filistin yönetimi üyeleri Gazze'ye gitme kararı aldık, bunu yaparız."
sözleriyle duyurmuştu.

Filistin Devlet Başkanı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında ölen binlerce çocuğu hatırlatarak "Gazze'ye gideceğim. Bizim hayatımız Gazze'deki çocukların hayatından daha değerli değil." demişti


BMGK'ya kendilerinin güvenli şekilde Gazze Şeridi'ne ulaşmalarını sağlama çağrısında bulunan Abbas, Gazze'den sonra da Kudüs'e gideceğini ifade etmişti.


İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 5 Filistinli öldü, 92 bin 401 kişi yaralandı.


Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.




Mahmut Abbas TBMM'den dünyaya seslendi: Hayatıma mal olsa da Gazze'ye gideceğim

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM'de Genel Kurul'a hitap etti. Abbas, "Askeri değil siyasi yöntemler barışı getirebilir. İsrail’n kısmi çözümlere yönelmesi doğru değildir. Gazze bütün toprakarıyla bizimdir, Batı Şeria ve Doğu Kudüs gibi. Topraklarımızı bir karış dahi olsa parçalayan hiçbir çözüme eyvallah demiyoruz. Önümüzde bir çözüm kalmadı. Ben Filistin liderliğindeki bütün kardeşlerime birlikte Gazze’ye gitme kararı aldım. Sınır tanımayan düşmanlığa karşı birlikteyiz. Bizim hayatımız Gazze’deki bir çocuğun hayatından daha değerli değildir. Ya zafer ya şehadet. Filistin Devleti’nin tanınması için çalışmaya devam edeceğiz. BM nezdinde tanınmak istiyoruz. İşgal bitinceye kadar yolumuza devam edeceğiz."


#Mahmut Abbas
#Recep Tayyip Erdoğan
#Filistin
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