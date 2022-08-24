Abbasoğlu ve Gümrükçüoğlu ailesinin acı günü

Sultanahmet Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesi eski Başkanı Yavuz Abbasoğlu’nun eşi Ayşe Belkıs Abbasoğlu, 22 Ağustos Pazartesi günü Hakk’ın rahmetine kavuştu. Trabzon’un eski Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’nun da kız kardeşi olan merhumenin cenazesi dün ikindi namazını müteakip İstanbul Beykoz Çavuşbaşı Görele Mahallesi mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi.
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