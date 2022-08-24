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İSTANBUL

Abbasoğlu ve Gümrükçüoğlu ailesinin acı günü

Eski ağır ceza hakimi Yavuz Abbasoğlu’nun eşi ve Trabzon eski Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’nun kızkardeşi Ayşe Abbasoğlu önceki gün vefat etti. Merhume, dün İstanbul’da toprağa verildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Abbasoğlu ve Gümrükçüoğlu ailesinin acı günü
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Sultanahmet Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesi eski Başkanı Yavuz Abbasoğlu’nun eşi Ayşe Belkıs Abbasoğlu, 22 Ağustos Pazartesi günü Hakk’ın rahmetine kavuştu. Trabzon’un eski Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’nun da kız kardeşi olan merhumenin cenazesi dün ikindi namazını müteakip İstanbul Beykoz Çavuşbaşı Görele Mahallesi mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi.

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