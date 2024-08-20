ABD ateşkes değil İsrail için masada

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında İsrail Cumhurbaşkanı İzak Herzog ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile iki ayrı görüşme gerçekleştirdi. Dün, Mısır'ın başkenti Kahire'de yeniden başlayan ateşkes ve esir takası müzakerelerini ileri taşımak için bölgeyi ziyaret ettiği belirtilen Blinken, Pazar gecesi Herzog ile yaptığı görüşme öncesi "Mevcut müzakerelerin 317 gündür süren savaşı bitirecek ateşkes ve esir takası için son şans olduğunu" söyledi. Blinken, dün öğlen saatlerinde de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Netanyahu'nun ofisi tarafından yapılan açıklamada, görüşmenin olumlu geçtiği ve ABD'nin son ateşkes teklifinin ülkesinin "güvenlik ihtiyaçlarını" göz önüne aldığı belirtildi.