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ABD ateşkes değil İsrail için masada

İsrail’de Cumhurbaşkanı Herzog ve Başbakan Netanyahu ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Blinken, “Mevcut müzakerelerin 317 gündür süren savaşı bitirecek ateşkes ve esir takası için son şans” olduğunu söyledi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk ise olumlu hava estiren ABD’nin aslında İsrail’in şartlarını dayatmak istediğini açıkladı.

04:00 - 20/08/2024 Salı
Güncelleme: 02:15 - 20/08/2024 Salı
Yeni Şafak
Antony Blinken, Binyamin Netanyahu.
Antony Blinken, Binyamin Netanyahu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında İsrail Cumhurbaşkanı İzak Herzog ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile iki ayrı görüşme gerçekleştirdi. Dün, Mısır'ın başkenti Kahire'de yeniden başlayan ateşkes ve esir takası müzakerelerini ileri taşımak için bölgeyi ziyaret ettiği belirtilen Blinken, Pazar gecesi Herzog ile yaptığı görüşme öncesi "Mevcut müzakerelerin 317 gündür süren savaşı bitirecek ateşkes ve esir takası için son şans olduğunu" söyledi. Blinken, dün öğlen saatlerinde de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Netanyahu'nun ofisi tarafından yapılan açıklamada, görüşmenin olumlu geçtiği ve ABD'nin son ateşkes teklifinin ülkesinin "güvenlik ihtiyaçlarını" göz önüne aldığı belirtildi.

HAMAS DAYATMALARI KABUL ETMEYECEK

Öte yandan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, El-Arabiyya'ya verdiği röportajda, pazartesi günü yapılacak müzakerelerde İsrail'in kontrol altında tutmakta ısrar ettiği Gazze'nin güneyindeki Philedelphia hattı ve orta kesimdeki Natasarim hattının durumunun konuşulacağını bildirdi. ABD tarafından estirmek istediği olumlu havaya rağmen müzakerelerde ilerleyiş olmadığını vurgulayan Ebu Marzuk, "Washington yönetimi, İsrail'in şartlarını dayatmak istiyor" değerlendirmesini yaptı.



#ABD
#İsrail
#Soykırım
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