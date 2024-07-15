ABD bayraklı tekneyle firar girişimi

15 Temmuz’un 8’inci yıl dönümünde FETÖ’cüler hala yurt dışına kaçmaya çalışıyor. Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve İzmir MİT Bölge Başkanlığı koordinesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığınca müşterek yapılan çalışmalar sonucu İzmir Çeşme'de Alaçatı Körfezi’nde ABD bayraklı “ASTERI” isimli tekneye düzenlenen Kıskaç-21 Operasyonu’nda 10 şüpheli yakalandı. Bunlardan 8'inin FETÖ’cü olduğu tespit edildi.
MİT’TEN YAKIN TAKİP
Yakalanan Ö.B., M.K., A.K., A.Ç. ve H.S. FETÖ üyeliği nedeniyle TSK’dan ihraç edilenlerden.
Ö.B. ve Eğitim Alay Komutanlığı’nda görevli M.K. “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçu nedeniyle 2020’de TSK’dan ihraç edilmişti. 2019’da silahlı terör örgütüne üye olmaktan mahkum edilen M.K., 2020’de tahliye olmuştu.
108’inci Topçu Alay Komutanlığı’nda görevli Astsubay A.K. 2017’de, Askeralma Bölge Dairesi Başkanlığı’nda görevli Subay A.Ç. 2020’de ihraç edilmişti. Aynı yıl “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan mahkum olan A.Ç., 2021’de tahliye edilmiş ancak davası henüz sonuçlanmamıştı.
5’inci Komando Alay Komutanlığı’nda görevli üsteğmen H.S. 2018'de silahlı terör örgütüne üye olmaktan mahkumiyet yedi. TSK’dan ihraç edilen H.S. 2023’te tahliye olmuştu.
Cizre Emniyet Müdürlüğü’nde görevli eski emniyet amiri A.K. da 2016’da Emniyet’ten ihraç edilmişti.
Yedikule Göğüs Hastanesi'nde asistan doktor olan K.G. ve M.G.'nin ise silahlı terör örgütüne üye olmaktan mahkum edildikleri, tahliye oldukları ancak davanın sürdüğü öğrenildi.