ABD bayraklı tekneyle firar girişimi

Hain yüzünü 15 Temmuz'da tüm dünyaya gösteren FETÖ, Müslümanlığı kullanarak geniş kitlelere eriştiği ilk günlerden beri Siyonizm ve iş birlikçileriyle aynı saftaydı. Mavi Marmara'da şehit edilen 10 vatandaşımız yerine İsrail'i savunan FETÖ elebaşısı, 1991'de de Irak'ta öldürülen Müslümanlar için değil, İsrail'de öldürülenler için gözyaşı döktüğünü açıklamıştı.