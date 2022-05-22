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ANKARA

ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı

Dışişleri Bakanlığına çağrılan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'a, İstanbul'daki miting öncesi Büyükelçiliğin yayınladığı gösteri uyarısından duyulan rahatsızlık iletildi.

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ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağırıldı
Jafe Flake

ABD Büyükelçisi Jeff Flake, İstanbul'da düzenlenen miting öncesinde Büyükelçilik tarafından yayımlanan gösteri uyarısı nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Flake'e söz konusu uyarıdan duyulan rahatsızlık iletildi.

DUYULAN RAHATSIZLIK İLETİLDİ

Dışişleri kaynaklarından alınan bilgiye göre; ABD Büyükelçiliği'nce dün İstanbul'da düzenlenen miting öncesinde yayımlanan gösteri uyarısından Türk makamlarının duyduğu rahatsızlık, bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan ABD Büyükelçisi Jeff Flake'e iletildi. Flake'e, söz konusu gösteri uyarısında, bu tür mitinglerde emniyet birimleri tarafından alınan önlemler hakkında asılsız iddiaların yer aldığı belirtildi. Büyükelçi'ye kolluk kuvvetlerince orantısız güç kullanımının ciddi bir sorun olduğu, ABD'de bu nedenle yaşanan olaylar ortadayken siyasi parti mitinglerinin Türk demokrasisinin köklü bir geleneğini oluşturduğu ve Türkiye'de bu konuda sanki önemli bir problem varmış izlenimi yaratılmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi. Ayrıca, mitingin dün sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildiği ve herhangi bir olayın yaşanmadığı vurgulandı.

'GERÇEKLER DİKKATE ALINSIN'

Büyükelçi Flake'e, ABD makamlarınca kendi vatandaşlarına yönelik olarak bundan sonra yayımlanabilecek seyahat, gösteri uyarılarının gerçekler dikkate alınarak hazırlanmasının beklendiği iletildi.

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