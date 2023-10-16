ABD daha çok katliam istiyor

Siyonist hükümet ABD’nin güçlü desteğiyle beraber Gazze’deki katliamlarına devam ederken, yanlı tutumu bölge ülkeleri tarafından eleştirilen Washington yönetimi, diplomatlarının barışı çağrıştıran herhangi bir kelimeyi kullanmasını bile yasakladı. İşgalci gücün Gazze’ye yapmayı planladığı kara harekatına karşı tüm dünyadan yükselen çağrılara kulak tıkayan ABD, diplomatlarına verdiği emirle Gazze’de daha çok katliam istediğini ortaya koydu. İşgalci İsrail’e kara harekatı için desteğini de artıran Washington yeni uçak gemisini bölgeye gönderirken, ABD’li askerlerin katliamın planlanmasında da bizzat müdahil olacağı değerlendiriliyor.

‘Kan dökülmesin’ bile diyemeyecekler

ABD merkezli Huffington Post gazetesinin haberine göre, ele geçirilen Dışişleri Bakanlığı yazışmalarında, bakanlık tarafından görevlilerden “gerginliği azaltma/ateşkes,” “şiddete/kan dökülmesine son” ve “sükunetin sağlanması” ifadelerini kullanmamaları istendi. Haber ile ilgili görüşleri sorulan bakanlık yetkilileri ise yorum yapmayı reddetti. Yaşananlar, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın, Hakan Fidan ile yaptığı görüşmenin ardından paylaştığı “Türkiye’nin ateşkesi savunmasını ve Hamas’ın elindeki tüm rehinelerin derhal serbest bırakılmasını teşvik ettim” ifadelerini içeren tweeti silmesini hatırlattı. Blinken’ın tweeti içinde “ateşkes” kelimesi geçtiği için sildiği iddia edilmişti. ABD basınındaki “yasaklı kelimeler” haberiyle iddialar da bir bakıma doğrulanmış oldu.

Washington’dan talimat bekliyor

Terör devleti İsrail’in tüm hazırlıklarını tamamladığını iddia etmesine rağmen bir türlü başlatmadığı Gazze harekatı için ise ABD’den talimat beklediği belirtiliyor. ABD’nin bölgeye gönderdiği savaş gemilerinde özel kuvvetler askerleri olduğu bildirilirken, bu birliklerin Gazze’deki katliamın daha ayrıntılı planlanması konusunda rol alacağı konuşuluyor. Saldırmak için ABD desteğini beklediklerini daha önce ima eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu “Hamas’ı yok edeceklerini ve kazanacaklarını” ancak bunun zaman alacağını dile getirerek “İsrail’e gelecek daha fazla mühimmat ve silahla savaşın devam etmesini sağlayacağız” ifadelerini kullanmıştı.

İkinci uçak gemisi de yolda

İşgalci gücün daha fazla silah talebi için seferber olan ABD’de, Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Savunma Bakanı Lloyd Austin’in emriyle USS Eisenhower uçak gemisinin de Doğu Akdeniz’e gönderildiğini duyurdu. CENTCOM, USS Esienhower’ın daha önce bölgeye giden USS Gerald R. Ford uçak gemisine katılacağını belirtti. Yapılan açıklamada ABD’nin saldırı grubunun USS Philippine Sea (CG 58) güdümlü füze kruvazörü, USS Gravely (DDG 107) ve USS Mason (DDG 87) güdümlü füze destroyerleri ve dokuz uçak filosu ile Carrier Air Wing 3 ve gemiye bindirilmiş karargâh personelinden oluştuğu belirtildi.

Blinken bugün yine İsrail’de

Öte yandan diplomatik alanda İsrail’in katliamlarını aklama çabasını yoğunlaştıran Blinken, Ürdün, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır ziyaretlerinin ardından bugün yeniden İsrail’de temaslarda bulunacak. 12 Ekim’de İsrail’i ziyaret eden Blinken’ın “Bir Yahudi olarak burdayım” açıklaması büyük tepki çekmiş, ABD’nin tek taraflı tutumunun bir kez daha ilanı olarak nitelendirilmişti.

BIden’a ‘insan ol’ çağrısı

Aksa Tufanı Operasyonu’nun ilk gününden bu yana İsrail’e koşulsuz desteğini sunan, Gazze’de soykırıma uğrayan insanları ağzına bile almayan Başkan Joe Biden’a ise halktan tepki geldi. Washington’da insan hakları kuruluşlarının yemeğinde kürsüye çıkan Biden konuştuğu sırada bir katılımcı “Gazze’nin yaşamasına izin verin, hemen şimdi ateşkes” şeklinde bağırarak başkanın sözünü kesti. Demokrat Parti’nin özellikle genç tabanının Biden’ın koşulsuz İsrail destekçiliğinden oldukça rahatsız olduğu bildiriliyor.

Savaşı biz kışkırtıyoruz

ABD’li ünlü televizyoncu Tucker Carlson’ın programına katılan ABD’li analist Jimmy Dore ise, “ABD dünyanın teröristidir. Ukrayna’daki savaşı nasıl kışkırttıysak (İsrail-Filistin arasındaki) bu savaşı da biz kışkırtıyoruz. Son 20 yılda Orta Doğu’yu biz ateşe verdik” itiraflarında bulundu.

Fotoğraf dosyada

Uluslararası Af Örgütü’nün, İsrail ordusunun Gazze’nin yoğun nüfuslu sivil bölgelerinde beyaz fosforlu top mermileri kullandığını belgelediği kanıtlar arasında, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Mustafa Al-Kharouf’un 9 Ekim’de çektiği ABD Savunma Bakanlığı Tanımlama Kodu’nun “beyaz fosfor esaslı mühimmat” için kullandığı D528 etiketli M825 ve M825A1 top mermilerinin fotoğrafı da yer alıyor.

Rum Kesimi’ne tahliye planı

ABD, İsrail’de bulunan vatandaşlarını ve onların birinci derece yakınlarını bugün İsrail’den deniz yoluyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) tahliye edileceğini duyurdu. ABD’nin İsrail Büyükelçiliği’nden yapılan duyuruda, tahliyenin Hayfa Limanı’ndan yapılacağı belirtilirken, ABD vatandaşları ve yakın akrabalarından yerel saatle sabah en geç 09.00’da limanda olmaları istendi.

1 milyon Filistinli yerinden oldu

Gazze’yi hedef alan terör saldırıları neticesinde, Birleşmiş Milletler verilerine göre yaklaşık bir milyon Filistinli yerinden oldu. İşgalci gücün, Gazze’nin kuzeyinin boşaltılması tehdidinde bulunması ve sivil yerleşim alanlarını bombalaması sonucu çoğu kadın ve çocuk yüzbinlerce Filistinli yaşadıkları yerleri bırakıp, güney bölgelerine ve korunaklı alanlara doğru taşındı. Öte yandan saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 2 bin 670’e yükseldi, yaralananların sayısı da 9 bin 600 oldu. Diğer taraftan Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü yetkilisi Muhammed el-Muğayyar, İsrail’in Gazze’de sivillerin yaşadığı 2 bin 180’den fazla binayı doğrudan hedef aldığını belirterek “Ekiplerimiz, enkaz altında 1000’den fazla kişinin bulunduğunu öngörmekte” dedi.







