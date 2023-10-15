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ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Yahudiliği üç gün sürdü: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisi sonrası ağız değiştirdi

İsrail'i 12 Ekim'de ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Bir Yahudi olarak da buradayım." ifadesini kullanarak, ABD'nin İsrail'e güçlü desteğini dile getirmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Blinken'a tepki gösterip, "Bu nasıl bir politikacı? Bu nasıl bir yaklaşım? Karşındakiler, 'Ben de bölgeye bir Müslüman sıfatıyla yaklaşıyorum.' derse ne diyeceksin? Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacaksın" demişti. Bugün Mısır'ı ziyaret eden Blinken, "Buraya bir insan olarak geldim" ifadelerini kullanarak ağız değiştirdi.

Hüseyin Berk
21:02 . 15/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Antony Blinken - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Antony Blinken - Cumhurbaşkanı Erdoğan

İşgalcilerin Filistin'e yönelik saldırılarına destek vermek amacıyla 12 Ekim'de İsrail'e bir ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken,
"Bir Yahudi olarak da buradayım."
ifadesini kullanmıştı.


Erdoğan'dan Blinken'a 'Yahudi' tepkisi: Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacaksın

Skandal açıklamaya Türkiye-Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu'nun kapanış oturumunda yaptığı konuşmada tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
"'İsrail'e, Dışişleri Bakanı sıfatıyla değil bir Yahudi sıfatıyla yaklaşıyorum.' diyor. Bu nasıl bir politikacı? Bu nasıl bir yaklaşım? Bunu söylediğin zaman sana karşındakiler de şunu söylerse, 'Ben de bölgeye bir Müslüman sıfatıyla yaklaşıyorum.' derse ne diyeceksin? Bak biz 'Yahudi, öbür tarafta Türk, öbür tarafta şu, bu.' demiyoruz. Ya karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacaksın."
demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "İsrail'e bakan sıfatıyla değil Yahudi sıfatıyla yaklaşıyorum" diyen ABD Dışişleri Bakanı'na tepki gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan "İsrail'e bakan sıfatıyla değil Yahudi sıfatıyla yaklaşıyorum" diyen ABD Dışişleri Bakanı'na tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde katıldığı Türkiye-Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu Kapanış Töreni'nde konuştu. Konuşmasında ABD Dışişleri Bakanına tepkisini dile getiren Erdoğan, "Amerika'nın Dışişleri Bakanı 'İsrail'e 'bakan' sıfatıyla değil, Yahudi sıfatıyla yaklaşıyorum' diyor. Bu nasıl bir politika anlayışıdır. Karşı taraf da 'Müslüman olarak yaklaşıyorum' derse ne diyeceksin. Bak biz Yahudi, öbür tarafta Türk şu bu demiyoruz. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacaksın. O çocukların halini görmüyor musun? Şehit edilen yavruları görmüyor musun? Ben seninle bakan sıfatıyla değil bir Yahudi olarak konuşuyorum diyor." ifadelerini kullandı.


Yahudiliği üç gün sürdü: İnsan olarak geldim

Yaşananlardan sonra bugün Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşen Blinken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisine benzer bir tepkiyle karşılaşınca,
"Buraya bir insan olarak geldim"
diye konuştu.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Antony Blinken
#Yahudi
#ABD
#Filistin
#İsrail
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