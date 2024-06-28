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ABD Dışişleri'nden savcıya Eylem Tok yazısı

Otomotivde ‘6 ay-6 bin kilometre’ kısıtlaması 1 Ocak 2025'e kadar uzatıldı. Düzenlemeye ilişkin denetimlerde, piyasayı sabote edenlere 142 milyon lira idari para cezası uygulandı.

04:00 - 28/06/2024 Cuma
Güncelleme: 04:29 - 28/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
Eylem Tok ve oğlu
Eylem Tok ve oğlu

ABD Dışişleri Bakanlığı, Massachussetts Bölge Başsavcılığına gönderdiği mektupta, İstanbul'daki ölümlü trafik kazasının şüphelisi Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesine yönelik görüşlerini ortaya koydu. Başsavcılığa gönderilen Tam Henen imzalı mektupta, Eylem Tok'un iadesinin uygun olduğu belirtildi. Mektupta, "(ABD) Dışişleri Bakanlığının, Türkiye'nin başlangıçta iadesini talep ettiği Eylem Tok'a ilişkin her iki suçun da ABD ile Türkiye arasındaki suçluların iadesi anlaşması kapsamındaki gereklilikleri karşıladığı-nı belirlediğini unutmayın" ifadesi yer aldı. Tok'un başlangıçta, "yalnızca bir suçluyu koruma suçlamasının değerlendirilmesi üzerine" mahkemeye gönderilmesi gerektiği-nin düşünüldüğü ancak Türkiye'nin sunduğu yeni bilgilerde, "delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme" gibi suçların da işlendiğinin anlaşıldığı aktarıldı.


#Eylem Tok
#Türkiye
#Dışişleri Bakanlığı
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