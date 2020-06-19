ABD ile Libya’da ortak çalışacağız: Erdoğan ve Trump arasında konuya ilişkin olumlu bir yaklaşım var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya’nın başkenti Trablus’tan İstanbul’a dönüşünde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’la ülkeye yaptığı ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ADIMLARIMIZI KONUŞTUK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Libya’yı ziyaret ettiklerini belirten Çavuşoğlu, “Bu ziyaret, Libya’da büyük bir memnuniyet yarattı. Ziyaretimizin amacı belli. Libya’ya olan desteğimizi bir kere daha güçlü bir şekilde vurgulamak için bu ziyareti gerçekleştirdik. Ayrıca, bu ziyarette, bundan sonra iş birliğimizi nasıl geliştirebiliriz, bunları detaylarıyla görüştük” dedi. Sahada atılacak adımların ve siyasi ilişkilerin de ele alındığını belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “Biliyorsunuz, Libya ile imzaladığımız mutabakat zaptı var, deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasıyla ilgili. Enerjiyle ilgili Akdeniz’de yapacağımız iş birliği ve atacağımız adımlar dahil hepsini konuştuk. Libya’da kalıcı bir ateşkes ve siyasi bir çözüm için de görüş alışverişinde bulunduk. Bundan sonra BM çatısı altında çalışmalarımızı nasıl sürdüreceğiz bunları değerlendirdik. Uluslararası toplumla birlikte atacağımız adımları değerlendirdik.”

Ziyaretin son derece faydalı ve verimli geçtiğini söyleyen Çavuşoğlu, “Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz, Terhune’de toplu mezarlar çıktı. Bunu da Uluslararası Ceza Mahkemesine götürmek için Libya’nın girişimlerine de destek veriyoruz. İnsanlığın reddettiği, insanlık dışı bu tür katliamların da hesabı sorulmalıdır. Sorumluları da mahkemelere çıkarılmalıdır.” diye konuştu.

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EKONOMİYİ ELE ALDIK

Çavuşoğlu, Türkiye ve Libya’yı ilgilendiren göç ve diğer konuları da değerlendirdiklerini belirterek, “Geçmişte orada iş yapan firmalarımızın alacakları vardı. Bunlar maalesef savaştan dolayı gerçekleştirilememişti. Yine, yarım kalan yatırımlar var, projeler var. Yani ilişkilerimizin ekonomik boyutunu da ele alma fırsatımız oldu” ifadelerini kullandı.

ORTAK HAREKET ETMEMİZ ÖNEMLİ

Bakan Çavuşoğlu, ABD merkezli Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesinin video-konferansla düzenlediği panelde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD’nin son zamanlarda Libya konusunda daha aktif olmaya başladığını dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye ve ABD olarak birlikte çalışmamızı önerdi. Sayın Trump da buna olumlu baktı ve bizim düzeyimizde yani dışişleri, savunma bakanları düzeyinde, istihbaratlar düzeyinde birlikte çalışma talimatı aldık. Şimdi teknik düzeyde arkadaşlarımız görüşüyor. Burada ortak hareket etmemiz, bölgenin istikrarı ve Libya’nın geleceği bakımından da önemlidir.”