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ABD ile yapılacak eğitimler ne anlama geliyor? MSB'den uçuş açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin hava sahasında, Amerika Birleşik Devletlerine (ABD) ait uçaklarla gerçekleştirilecek havada yakıt ikmali ve Müşterek Taarruz Kontrolör eğitimlerinin önceden planlandığını ve son dönemde bölgede yaşanan gelişmelerle bir ilgisinin bulunmadığını bildirdi.

14:02 - 15/04/2024 Pazartesi
AA
Arşiv
Arşiv

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu faaliyetlere ilişkin bilgilendirmenin, 4 Nisan 2024'te MSB'de gerçekleştirilen basın bilgilendirme toplantısında paylaşıldığı aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"15 ve 17 Nisan tarihlerinde hava sahamızda F-16'larımız eşliğinde ABD'ye ait uçaklarla gerçekleştirilecek havada yakıt ikmali ve Müşterek Taarruz Kontrolör eğitimleri, müttefik iki ülke arasında çok daha önce planlanmış olup bahse konu eğitimlerin son dönemde bölgemizde meydana gelen gelişmelerle bir ilgisi bulunmamaktadır."


#Amerika Birleşik Devletleri
#havada yakıt ikmali
#Milli Savunma Bakanlığı
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