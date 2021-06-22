Gündem ABD ile yeni dönemin kapıları açıldı
ANKARA

ABD ile yeni dönemin kapıları açıldı

Biden ile Brüksel’de yaptığı görüşmeye değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile yeni bir dönem başladığını söyledi. Erdoğan, "ABD ile olumlu ve yapıcı bir temelde yeni bir dönemin kapılarını araladığımıza inanıyoruz. ABD ile diyalog kanallarımızı her düzeyde güçlendirmek suretiyle Biden ile yakaladığımız güzel iklimi, ülkelerimiz bakımından maksimum faydaya dönüştürmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​ABD ile yeni dönemin kapıları açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan

NATO Zirvesi’nde yaptığı görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve ABD Başkanı Biden ile doğrudan temaslarımızı sıklaştırma konusunda mutabık kaldık. Çözüm yollarını bulma konusunda karşılıklı olarak ifade ettik. Biden ile yapılan görüşme göreve geldikten sonra ilk yüz yüze yapılan görüşme açısından çok önemliydi. Bu görüşmede ülkelerimiz arasında bilinen sorunları karşılıklı ifade ederek tekrar ortaya koyduk. Bununla kalmadık, asıl bundan sonraki işbirliği kapsamında görüş alışverişinde bulunduk." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'siz bir NATO'nun varlığını sürdürmesi mümkün değildir
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'siz bir NATO'nun varlığını sürdürmesi mümkün değildir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Kimi NATO ülkelerinin kapıldığını gördüğümüz iyi terörist, kötü terörist ayrımının ne kadar yanlış, tehlikeli ve çarpık bir anlayışı yansıttığını açıkça ifade ettik. NATO Zirvesi boyunca gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde dayanışma ruhuna vurgu yaptık. Türkiyesiz bir NATO'nun varlığını sürdürmesi dahi oldukça güçtür.' dedi.

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"Yakın müttefiklik ilişkileri geliştirmeye hazırız"

  • Erdoğan'ın açıklamasında ayrıca, "Sayın Biden ile yakaladığımız bu güzel iklimi ülkelerimiz adına maksimum verime dönüştürmekte kararlıyız. Aramızdaki sorun başlıklarını ise karşılıklı hassasiyetlerimiz, beklentilerimiz içerisinde çözüme kavuşturacağımıza inanıyoruz. Bu şartla her ülkeyle olduğu gibi ABD ile de yakın müttefiklik ilişkileri geliştirmeye hazırız. ABD ile de olumlu ve yapıcı bir temelde yeni bir dönemin kapısını araladığımıza inanıyoruz” ifadeleri yer aldı.
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