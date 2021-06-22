​ABD ile yeni dönemin kapıları açıldı

NATO Zirvesi’nde yaptığı görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve ABD Başkanı Biden ile doğrudan temaslarımızı sıklaştırma konusunda mutabık kaldık. Çözüm yollarını bulma konusunda karşılıklı olarak ifade ettik. Biden ile yapılan görüşme göreve geldikten sonra ilk yüz yüze yapılan görüşme açısından çok önemliydi. Bu görüşmede ülkelerimiz arasında bilinen sorunları karşılıklı ifade ederek tekrar ortaya koyduk. Bununla kalmadık, asıl bundan sonraki işbirliği kapsamında görüş alışverişinde bulunduk." diye konuştu.
"Yakın müttefiklik ilişkileri geliştirmeye hazırız"
- Erdoğan'ın açıklamasında ayrıca, "Sayın Biden ile yakaladığımız bu güzel iklimi ülkelerimiz adına maksimum verime dönüştürmekte kararlıyız. Aramızdaki sorun başlıklarını ise karşılıklı hassasiyetlerimiz, beklentilerimiz içerisinde çözüme kavuşturacağımıza inanıyoruz. Bu şartla her ülkeyle olduğu gibi ABD ile de yakın müttefiklik ilişkileri geliştirmeye hazırız. ABD ile de olumlu ve yapıcı bir temelde yeni bir dönemin kapısını araladığımıza inanıyoruz” ifadeleri yer aldı.