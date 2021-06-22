​ABD ile yeni dönemin kapıları açıldı

NATO Zirvesi’nde yaptığı görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve ABD Başkanı Biden ile doğrudan temaslarımızı sıklaştırma konusunda mutabık kaldık. Çözüm yollarını bulma konusunda karşılıklı olarak ifade ettik. Biden ile yapılan görüşme göreve geldikten sonra ilk yüz yüze yapılan görüşme açısından çok önemliydi. Bu görüşmede ülkelerimiz arasında bilinen sorunları karşılıklı ifade ederek tekrar ortaya koyduk. Bununla kalmadık, asıl bundan sonraki işbirliği kapsamında görüş alışverişinde bulunduk." diye konuştu.

OYNAT 02:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'siz bir NATO'nun varlığını sürdürmesi mümkün değildir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Kimi NATO ülkelerinin kapıldığını gördüğümüz iyi terörist, kötü terörist ayrımının ne kadar yanlış, tehlikeli ve çarpık bir anlayışı yansıttığını açıkça ifade ettik. NATO Zirvesi boyunca gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde dayanışma ruhuna vurgu yaptık. Türkiyesiz bir NATO'nun varlığını sürdürmesi dahi oldukça güçtür.' dedi. BiP'te paylaş

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"Yakın müttefiklik ilişkileri geliştirmeye hazırız"