ABD Kandil’e helikopterle PKK'lı taşıdı

Terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonlar sürerken, dağa götürülen çocuk ve gençlerin aileleriyle görüşülüp ikna faaliyeti de yürütülüyor. Son günlerde ikna yoluyla teslim alınan örgüt mensuplarından birisi de G.G. Geçtiğimiz gün örgütten kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan G.G.’nin ifadelerine Yeni Şafak ulaştı.

DAĞA HDP GÖTÜRDÜ

Teslim olan terör örgütü mensubu G.G.’yi HDP Mardin’den dağa götürmüş. 2015’te HDP Nusaybin İlçe Başkanlığı üzerinden PKK’ya katılan G.G., 8 yıl boyunca Suriye’nin Derik, Tel Abyad, Rakka, Tabka, Şeddade, Haseke ve Sırrin bölgeleri ile Irak’ın kuzeyindeki Kandil’de faaliyet yürüttüğünü anlattı. İtirafçı olan terörist, örgütün yeni dönemde eylem hazırlığında olduğunu söyledi. G.G.’nin ABD-PKK ilişkisine dair verdiği bilgiler de dikkat çekti.

KUŞ UÇUŞU 418 KM

1 Aralık 2022’de Sırrin’den araçla Şeddade’ye gittiklerini belirten G.G., sırt çantalarına silah koyduklarını ve buradan 25 teröristle ABD’ye ait CH-47 Chinook helikopterine binip Süleymaniye Havalimanı’na geldiklerini anlattı. Şeddade ile Süleymaniye Havalimanı arası kuş uçuşu mesafe 418,11 km. G.G., helikopterde ABD’li 2 pilot ve 2 teknisyenin görev yaptığını söyledi.

2 YILLIK ERZAK DOLU

Süleymaniye Havalimanı’ndan bir kamyonetle alınıp Kandil’de mağara genişletme çalışmalarına götürüldüklerini itiraf eden G.G., genişletilen mağarada Doçka uçaksavar, Bixi, AK-47 piyade tüfeği ve altılı bomba atarların bulunduğunu belirtti. G.G. mağarada 2 yıl yetecek kadar erzak bulunduğunu, gaz maskeleri ve 10 adet oksijen tüpü olduğunu da söyledi.

1 terörist daha teslim oldu

Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı Bölgesi’nde PKK/YPG’li 1 terörist teslim oldu. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde PKK/YPG’li teröristler teslim olmaya devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı Bölgesi’nde 1 PKK/YPG’li terörist komandolarımıza teslim oldu.”







