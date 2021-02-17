​ABD-PKK iş birliği tescillendi

MHP lideri Bahçeli, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Gara katliamıyla ilgili yaptığı açıklamanın, PKK/YPG’yle kurdukları şaibeli iş birliğini adeta tescil ettiğini belirtti. Bahçeli, “Bundan sonra terörle mücadelede Gara öncesi ve Gara sonrası vardır” dedi.

Partisinin Meclis grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, terörle mücadeleye ilişkin önemli mesajlar verdi:

PKK terör örgütü tarafından kaçırılan 13 vatandaşımız baş bölgelerine yakın mesafeden ateş edilmek suretiyle şehit edildiler. PKK/YPG’ye kol kanat geren sözde insan hakları savunucuları, özgürlük simsarları şimdi ne diyeceksiniz? Ne yazacaksınız? Neyi anlatacaksınız? Bu cinayetleri nasıl tevil edeceksiniz? Bundan sonra terörle mücadele stratejisi bakımından Gara öncesiyle Gara sonrası inanıyorum ki aynı olmayacaktır.

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GARA BİR KIRILMA ANIDIR

Gara’da yaşanan barbarlık bir kırılma anıdır. Herkes tarafını ve tercihi yapmak mecburiyetindedir. Herkes nerede durduğunu gözden geçirmelidir. Pozisyonunu, niyetini, düşüncesini, ilişki ağlarını yeni baştan kontrol etmelidir. Gözümüzün içine baka baka hala provokasyonlarını devam ettiren mazbatalı teröristlerin bulundukları mekan Meclis olamaz. HDP’nin ipi ve iradesi Kandil’dedir.

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HDP’NİN KAPATILMASI ELZEMDİR

Peki tüm bu olan bitenler karşısında HDP’nin kapatılmasına yönelik kısa metrajlı üç maymun oyunu sahne almaya inat ve ısrarla devam edecek midir? HDP’lilerin milletin vergileriyle aldığı maaş haramdır, zıkkımdır. HDP’yle hesaplaşmadan ‘PKK’yı bitirdik, yok ettik, mahvettik’ diyemeyiz. Bu itibarla HDP’nin kapatılması elzemdir, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı inanıyorum ki gereğini yapacaktır. Ve tarih önünde yapmak durumundadır.

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