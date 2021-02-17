Gündem ABD-PKK iş birliği tescillendi
ANKARA

​ABD-PKK iş birliği tescillendi

ABD-PKK iş birliği tescillendi

MHP lideri Bahçeli, ABD’nin Gara ile ilgili yaptığı açıklamanın, PKK ile kurdukları şaibeli iş birliğini tescil ettiğini söyledi. Bundan sonra terörle mücadelede “Gara öncesi ve Gara sonrası” ayrımının yapılacağını vurgulayan Bahçeli, HDP’li vekiller için “mazbatalı teröristler” ifadesini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MHP lideri Bahçeli, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Gara katliamıyla ilgili yaptığı açıklamanın, PKK/YPG’yle kurdukları şaibeli iş birliğini adeta tescil ettiğini belirtti. Bahçeli, “Bundan sonra terörle mücadelede Gara öncesi ve Gara sonrası vardır” dedi.
MHP lideri Bahçeli, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Gara katliamıyla ilgili yaptığı açıklamanın, PKK/YPG’yle kurdukları şaibeli iş birliğini adeta tescil ettiğini belirtti. Bahçeli, “Bundan sonra terörle mücadelede Gara öncesi ve Gara sonrası vardır” dedi.

Partisinin Meclis grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, terörle mücadeleye ilişkin önemli mesajlar verdi:

PKK terör örgütü tarafından kaçırılan 13 vatandaşımız baş bölgelerine yakın mesafeden ateş edilmek suretiyle şehit edildiler. PKK/YPG’ye kol kanat geren sözde insan hakları savunucuları, özgürlük simsarları şimdi ne diyeceksiniz? Ne yazacaksınız? Neyi anlatacaksınız? Bu cinayetleri nasıl tevil edeceksiniz? Bundan sonra terörle mücadele stratejisi bakımından Gara öncesiyle Gara sonrası inanıyorum ki aynı olmayacaktır.

Bahçeli'den Akşener'e: Hala terörist Demirtaş ile kahvaltı programında buluşmanın hevesinde misin?
GÜNDEM
Bahçeli'den Akşener'e: Hala terörist Demirtaş ile kahvaltı programında buluşmanın hevesinde misin?

GARA BİR KIRILMA ANIDIR

  • Gara’da yaşanan barbarlık bir kırılma anıdır. Herkes tarafını ve tercihi yapmak mecburiyetindedir. Herkes nerede durduğunu gözden geçirmelidir. Pozisyonunu, niyetini, düşüncesini, ilişki ağlarını yeni baştan kontrol etmelidir. Gözümüzün içine baka baka hala provokasyonlarını devam ettiren mazbatalı teröristlerin bulundukları mekan Meclis olamaz. HDP’nin ipi ve iradesi Kandil’dedir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: İcazeti İmralı'dan alan hainlere milletvekilliği haramdır
GÜNDEM
MHP Genel Başkanı Bahçeli: İcazeti İmralı'dan alan hainlere milletvekilliği haramdır

HDP’NİN KAPATILMASI ELZEMDİR

Peki tüm bu olan bitenler karşısında HDP’nin kapatılmasına yönelik kısa metrajlı üç maymun oyunu sahne almaya inat ve ısrarla devam edecek midir? HDP’lilerin milletin vergileriyle aldığı maaş haramdır, zıkkımdır. HDP’yle hesaplaşmadan ‘PKK’yı bitirdik, yok ettik, mahvettik’ diyemeyiz. Bu itibarla HDP’nin kapatılması elzemdir, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı inanıyorum ki gereğini yapacaktır. Ve tarih önünde yapmak durumundadır.

Bahçeli'den Akşener'e: Hala terörist Demirtaş ile kahvaltı programında buluşmanın hevesinde misin?
GÜNDEM
Bahçeli'den Akşener'e: Hala terörist Demirtaş ile kahvaltı programında buluşmanın hevesinde misin?
  • ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Gara katliamıyla ilgili yaptığı açıklama, PKK/YPG’yle kurdukları şaibeli iş birliğini adeta tescil etti. Demek ki hala inanmıyorlar, çünkü işlerine gelmiyor, haber kaynakları da PKK’dır, bölücü çevrelerdir. Dünya üzerinde bir kuşun uçuşunu bile takip eden ABD’nin Gara vandallığını bilmemesi, ne yaşandığını öğrenmemesi aklımızla alay etmek, PKK’nın değirmenine su taşımaktır.
Abone Ol Google News
Barcelonayı dağıttı

Barcelona'yı dağıttı

​Mbappe'nin şov yaptığı maçta Barcelona farklı yenildi.
Eskişehirde korkunç cinayet

Eskişehir'de korkunç cinayet

​Anne ile baba 4 yaşındaki çocuklarıyla birlikte katledildi.
Çalık, o görüşmeyi Yeni Şafaka anlattı

Çalık, o görüşmeyi
Yeni Şafak'a anlattı

"​Pervin Buldan'ın insani ilişkiler çerçevesinde aradım."

RB Leipzig-Liverpool maçında tarihi an.
Tur kapısını araladı

Tur kapısını araladı

Liverpool, deplasmanda Leipzig'i rahat geçti.
Sonuç şaşırtıcı

Sonuç şaşırtıcı

​Rus bilim insanlarından dikkat çeken araştırma.
İstanbulluların <br>karla imtihanı

İstanbulluların
karla imtihanı

​Kayan halk otobüsü korku dolu anlar yaşattı.
'Yerinde karar' <br>dönemine geçtik

'Yerinde karar'
dönemine geçtik

​Bakan Koca'dan toplantı ardından flaş açıklama.
HDP'li Beştaş'ın <br>yüzüne söyledi

HDP'li Beştaş'ın
yüzüne söyledi

"​Sözlerim sırtını PYD'ye dayayan alçaklara..."
Vaka sayısı stabil

Vaka sayısı stabil

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.
Fiyatlar fırladı!

Fiyatlar fırladı!

​Kar ve fırtına balık tezgahlarını vurdu.
Türkçe kimliğimizdir

Türkçe kimliğimizdir

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'den ilan etti.
Gara şehitlerine acı veda

Gara şehitlerine acı veda

​Aynı gün kaçırıldılar birlikte defnedildiler.
Vali Yerlikaya duyurdu

Vali Yerlikaya duyurdu

​İstanbul'da yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

​Beşiktaş'taki evinde ölü bulundu soruşturma başlatıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.