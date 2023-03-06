ABD sahra hastanesi Sağlık Bakanlığı'na devredilecek

ABD sahra hastanesi
ABD Avrupa Deniz Kuvvetleri, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansıyla (USAID) koordinasyonu ile 633. Cerrahi Müdahale Birliği, Langley Hava Üssü, Tıbbi Kurulum Destek Ekibi'nin (MIST) yardımlarıyla ABD Altıncı Filosunun 61/2. Görev Gücü'nde görevli ABD deniz piyadeleri, Hatay MKÜ bahçesine 100 yataklı acil durum sahra hastanesi kurdu. Sağlık Bakanlığı'nın sahra hastanesinin yanında kurulan ABD'lilerin sahra hastanesinde acil servisi ve 2 ameliyathane ile bir de yoğun bakım ünitesi bulunuyor.
MIST Ekip Liderlerinden Üsteğmen Rylie Zuelch ise "Türk halkına yardımcı olabilmek inanılmaz bir onur. Bu kadar yakın kabul görmek, insanların size nezaketle yaklaşması gururunuzu okşuyor. Son derece ufuk açıcı bir deneyim oldu, çok şey öğrendim. Yardımcı olabildimse ne mutlu bana" diye konuştu.