ABD sahra hastanesi Sağlık Bakanlığı'na devredilecek

Sahra hastanesinin kurulumuyla ilgili açıklama yapan ABD Altıncı Filosunun 61/2. Görev Gücü Komutanı Tuğgeneral Andrew Priddy, "Sahra hastanesinin kurulması yönündeki talebi alır almaz ekibimiz işe koyuldu ve hastanenin inşasını ve kurulumunu bir haftadan az bir süre içinde gerçekleştirdi. Sahra hastanesi, Türk müttefiklerimize yardımcı olma yönündeki taahhüdümüzün bir başka örneği. Ekibimle ne kadar gurur duysam az" dedi.