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ANKARA

ABD Suriye ile normalleşmeye karşı: Muhalefete rağmen olmaz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye ile normalleşme adımına ilişkin “ABD ‘Neden görüşüyorsunuz’ demedi ama normalleşmeye karşı olduklarını anlıyoruz” dedi. Suriye rejimi ile muhalefete rağmen bir normalleşme olmayacağını vurgulayan Çavuşoğlu, Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Salim el-Muslat ve Suriye Geçici Hükümet Başbakanı Abdurrahman Mustafa ile bir araya geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD Suriye ile normalleşmeye karşı: Muhalefete rağmen olmaz
​Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya dönüşü gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya dönüşü gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Brezilya’nın yeni devlet başkanı Lula’nın yemin töreninde Türkiye’yi temsil eden Çavuşoğlu, dönüş yolunda Suriye ile normalleşme ve ABD ile ilişkiler hakkında önemli açıklamalar yaptı. Çavuşoğlu, Suriye ile normalleşme konusunda “Muhalefete rağmen bir normalleşme ya da görüşme olmaz. Bu süreç, onların hilafına değil. Bir de şöyle bir yorum yapılıyor: Türkiye rejimle uzlaşacak, dolayısıyla herkesi zorla Esed’e teslim edecek. Öyle bir şey yok, geri dönüşler olur ama güvenli ve onurlu bir şekilde olması önemli” şeklinde konuştu.

ÜÇLÜ TOPLANTININ TARİHİ NETLEŞMEDİ

Bu ay Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile gerçekleştireceği üçlü görüşme için temasların sürdüğü bilgisini veren Çavuşoğlu, “Rusya’nın dışişleri bakanları toplantısı için bir tarih önerisi oldu ama o tarihlerde biz uygun değiliz. Yeni tarih önerileri üzerinde çalışıyoruz” dedi. “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşşar Esed ile seçimlerden önce görüşecek mi?” sorusunu ise Çavuşoğlu şöyle cevapladı: “Bu Sayın Cumhurbaşkanı’mızın vereceği bir karar. Önce biz bir görüşelim, sonra bu değerlendirilir.”

18 OCAK’TA ABD’YE

  • Suriye ile normalleşme adımına ABD’nin karşı olduğunu anladıklarını ifade eden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “ABD ‘Neden görüşüyorsunuz’ demedi ama normalleşmeye karşı olduklarını anlıyoruz” diye konuştu. ABD’nin terör örgütü PKK/YPG ile mücadelede herhangi bir öneriyle gelmediğinin altını çizen Çavuşoğlu, “Gelmesine de gerek yok. Zaten 2019 mutabakatımız var. Ortak açıklamamız var. Onun yükümlülüklerini yerine getirsin yeter” dedi. 18 Ocak’ta ABD’ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini belirten Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya geleceğini açıkladı: “Ziyaretimde F-16 konusu da mutlaka gündeme gelecek. Bu konuda yönetim kanadında bir sorun görmüyoruz.”

Muhalefetle jet temas

Suriye için “Rejimle, muhalefete rağmen bir normalleşme olmaz” diyen Çavuşoğlu, dönüşte ayağının tozuyla Suriye muhalefeti ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Salim el-Muslat, Müzakere Komisyonu Başkanı Bedir Camus ve Suriye Geçici Hükümet Başbakanı Abdurrahman Mustafa ile bir araya geldi.

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