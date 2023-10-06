ABD ve Suriye rejiminin kirli iş birliği: Türkiye'ye eş zamanlı saldırıya geçtiler

"Türkiye, en güçlü ve en değerli NATO müttefiklerimizden, bu nedenle bu olay üzücü." dedi. Skandala 'meşru müdafaa' kılıfı uyduran ABD kanadı, "ABD askerleri yaralanmadı, Türkiye’nin kasıtlı olarak ABD askerlerini hedef aldığına dair bir belirti yoktu."