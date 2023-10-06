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ABD ve Suriye rejiminin kirli iş birliği: Türkiye'ye eş zamanlı saldırıya geçtiler

Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki PKK/YPG'ye ait unsurlara yönelik başlattığı hava harekatı, terör örgütlerine destek sağlayan ABD'yi rahatsız etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "Üçüncü tarafların PKK/YPG'li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını tavsiye ediyorum." açıklaması sonrasında başlatılan hava harekatı kapsamında kullanılan SİHA'lardan biri, ABD savaş uçakları tarafından düşürüldü. Türk ordusunun operasyonunu fırsat bilen Suriye rejimi ise aynı anda sivillerin yoğunlukla yaşadığı İdlib'i bombalamaya başladı. Öte yandan akşam saatlerinde TSK'nın üs bölgesine yapılan saldırıda 8 kişi yaralandı.

00:09 . 6/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Türkiye'nin sınır ötesi operasyonu sonrası ABD ve Suriye, eş zamanlı olarak Türk ordusunu hedef alan saldırılar düzenledi. (Foto: Arşiv)

Türkiye'nin sınır ötesi operasyonu sonrası ABD ve Suriye, eş zamanlı olarak Türk ordusunu hedef alan saldırılar düzenledi. (Foto: Arşiv)

Türkiye, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesindeki operasyonlara kesintisiz olarak devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta sonu PKK'lı teröristler tarafından İçişleri Bakanlığına bombalı saldırı düzenlendi. Suriye'den gelen teröristlerden birisi vücuduna sardığı bombayla kendisini patlatırken diğer terörist de başından vurularak etkisiz hale getirildi.

Yaşananlar sonrasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeni bir sınır ötesi operasyonu işaret ederek,
"Özellikle Irak ve Suriye’de PKK/YPG'ye ait bütün altyapı, üstyapı tesisleri, enerji tesisleri bundan sonra güvenlik güçlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin, istihbarat unsurlarımızın topyekün meşru hedefidir. Üçüncü tarafların PKK/YPG'li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını tavsiye ediyorum.
" açıklamasında bulundu.

TSK örgütün mevzilerini yerle bir etti

Türk Silahlı Kuvvetleri son dört günde Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki örgüte ait hedefleri düzenlenen hava harekatlarıyla yerle bir etti. Milli Savunma Bakanlığı, son 24 saat içerisinde,
"Suriye'nin kuzeyinde Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki terörist hedeflerine hava harekatı icra edildi, sorumlu teröristlerin de içinde bulunduğu 30 hedef imha edildi"
açıklamasını yaptı.

ABD'den skandal: PKK'yı vuran Türk SİHA'sını düşürdüler

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik sürdürdüğü sınır ötesi operasyonlarda kullandığı bir SİHA'yı Suriye'de düşürdüklerini açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Pat Ryder, yaşananlardan 'üzüntü' duyduklarını söyleyip,
"Türkiye, en güçlü ve en değerli NATO müttefiklerimizden, bu nedenle bu olay üzücü." dedi. Skandala 'meşru müdafaa' kılıfı uyduran ABD kanadı, "ABD askerleri yaralanmadı, Türkiye’nin kasıtlı olarak ABD askerlerini hedef aldığına dair bir belirti yoktu."
diyerek kendisiyle çelişti.

Suriye rejimi de eş zamanlı olarak İdlib'e saldırı düzenledi

Suriye rejimi, Türkiye'nin PKK'ya yönelik operasyonlarını fırsat bilip, milyonlarca sivilin yaşadığı İdlib'i bombalamaya başladı. Esed rejimi, bugün Humus'ta harp okuluna saldırı sonrasında sivillere yönelik saldırılarını sıklaştırdı. Havanın kararmasıyla birlikte İdlib'in merkezine çok sayıda uçakla bombalı saldırı düzenlendi.

Rejimin saldırıları saldırıları üç gündür devam ederken, düzenlenen son saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 8’i çocuk 46 kişi de yaralandı.



Türk üssüne alçak saldırı

Akşam saatlerinde Dabık bölgesindeki TSK'nın üs bölgesine çok namlulu roketatar saldırısı düzenlendi. İlk bilgilere göre saldırıda 5'i Türk güvenlik gücü 3'ü ÖSO mensubu olmak üzere 8 kişi yaralandı.

Türkiye operasyona hız kesmeden devam ediyor

Hava harekatının yanı sıra Türk topçu birlikleri, sınır ötesindeki terör örgütü PKK'ya ait noktaları vuruyor. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre; Derika Hamko’da bölgesinde ABD üssüne 500 metre uzaklıkta bulunan YPG'nin sözde kontrol noktası ikinci kez vuruldu.




#ABD
#Suriye
#Türkiye
#Sınır Ötesi Operasyon
#Esed rejimi
#İdlib
38 dakika önce
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