ABD ve Suriye rejiminin kirli iş birliği: Türkiye'ye eş zamanlı saldırıya geçtiler

Türkiye'nin sınır ötesi operasyonu sonrası ABD ve Suriye, eş zamanlı olarak Türk ordusunu hedef alan saldırılar düzenledi. (Foto: Arşiv)
Türkiye, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesindeki operasyonlara kesintisiz olarak devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta sonu PKK'lı teröristler tarafından İçişleri Bakanlığına bombalı saldırı düzenlendi. Suriye'den gelen teröristlerden birisi vücuduna sardığı bombayla kendisini patlatırken diğer terörist de başından vurularak etkisiz hale getirildi.
TSK örgütün mevzilerini yerle bir etti
ABD'den skandal: PKK'yı vuran Türk SİHA'sını düşürdüler
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik sürdürdüğü sınır ötesi operasyonlarda kullandığı bir SİHA'yı Suriye'de düşürdüklerini açıkladı.
Suriye rejimi de eş zamanlı olarak İdlib'e saldırı düzenledi
Suriye rejimi, Türkiye'nin PKK'ya yönelik operasyonlarını fırsat bilip, milyonlarca sivilin yaşadığı İdlib'i bombalamaya başladı. Esed rejimi, bugün Humus'ta harp okuluna saldırı sonrasında sivillere yönelik saldırılarını sıklaştırdı. Havanın kararmasıyla birlikte İdlib'in merkezine çok sayıda uçakla bombalı saldırı düzenlendi.
Rejimin saldırıları saldırıları üç gündür devam ederken, düzenlenen son saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 8’i çocuk 46 kişi de yaralandı.
Türk üssüne alçak saldırı
Akşam saatlerinde Dabık bölgesindeki TSK'nın üs bölgesine çok namlulu roketatar saldırısı düzenlendi. İlk bilgilere göre saldırıda 5'i Türk güvenlik gücü 3'ü ÖSO mensubu olmak üzere 8 kişi yaralandı.
Türkiye operasyona hız kesmeden devam ediyor
Hava harekatının yanı sıra Türk topçu birlikleri, sınır ötesindeki terör örgütü PKK'ya ait noktaları vuruyor. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre; Derika Hamko’da bölgesinde ABD üssüne 500 metre uzaklıkta bulunan YPG'nin sözde kontrol noktası ikinci kez vuruldu.