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ABD vizesine başvuranlar dikkat: Sosyal medya şartı geldi

ABD vizesine başvuranlar dikkat: Sosyal medya şartı geldi

18:5514/07/2025, Pazartesi
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ABD vizesine başvuranlar dikkat: Sosyal medya şartı geldi
ABD vizesine başvuranlar dikkat: Sosyal medya şartı geldi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği, vize başvuru sürecinde dikkat çeken bir düzenlemeye gitti. Yapılan açıklamaya göre, F, M ve J kategorilerinde göçmen olmayan vize başvurusunda bulunan kişilerin sosyal medya hesaplarının gizlilik ayarlarını "herkese açık" olarak ayarlamaları zorunlu hale geldi.

Büyükelçilik, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda bu şartın "kimlik doğrulama ve ABD’ye kabul edilebilirlik incelemelerini kolaylaştırmak" amacıyla getirildiğini belirtti. Duyuruda ayrıca, her vize kararının "bir ulusal güvenlik kararı" olduğu vurgulandı.

Yeni uygulama bugünden itibaren geçerli olacak.


SOSYAL MEDYA HESAPLARI 'HEKESE AÇIK' OLACAK

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçiliği, vize başvurularında gerekli incelemelerde tüm kişisel sosyal medya hesaplarındaki gizlilik ayarlarının "herkese açık" olması şartı getirildiğini duyurdu.


ABD Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından, "Her vize kararı bir ulusal güvenlik kararıdır" notuyla paylaştığı duyuruda, vize başvurularında kişilerin sosyal medya hesaplarının "herkese açık" olması zorunluluğunun geldiği bildirildi. Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:


"Şu andan itibaren geçerli olmak üzere, F, M veya J göçmen olmayan vize başvurusunda bulunan tüm başvuru sahiplerinin, kimlikleri ve Amerika Birleşik Devletleri'ne kabul edilebilirliklerini kanıtlamak için gerekli incelemeleri kolaylaştırmak amacıyla tüm kişisel sosyal medya hesaplarındaki gizlilik ayarlarını ‘herkese açık' olarak ayarlamaları istenecektir."

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#ABD Ankara büyükelçiliği
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