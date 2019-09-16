ABD’deki Türkler Erdoğan’ı bekliyor

Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) çatısı altında, Türk ve Müslüman toplumu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı buluşturmak için çalışan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, New Jersey Paterson’daki Akba Hall’da bir araya geldi. Toplantıda, 22 Eylül’de New York Manhattan’daki Hilton Midtown Hotel’de düzenlenecek Erdoğan halk buluşması programı için süren hazırlıklar masaya yatırıldı.

3 BİN KİŞİ KATILACAK

TASC Eş Başkanı Halil Mutlu, bu sene üçüncüsünü düzenleyecekleri programa Türk ve Müslüman toplumundan 3 bin kişiye yakın katılım beklediklerini söyledi. Mutlu, şöyle devam etti: “Amerika’daki Türk ve Müslüman toplumu ile Cumhurbaşkanımızı buluşturacağımız program için hazırlıklarımız tüm hızıyla sürüyor. 3 bine yakın katılımın yarısının Türk toplumundan diğer yarısının da Amerika’daki Müslüman gruplardan olmasını bekliyoruz.” Bu arada, BM 74. Genel Kurul Toplantısı, 17-27 Eylül 2019 tarihleri arasında ABD'nin New York kentinde gerçekleştirilecek.