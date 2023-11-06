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ABD'den bölgede savaşı ateşleyecek 'nükleer' hamlesi: İslam ülkeleri alarmda

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Komutanlığı, donanmasındaki nükleer denizaltılardan birini İsrail açıklarına gönderdi. Bölgeye giden denizaltı balistik füzelerle donatılmış ve Amerikan donanmasının en büyüğü olarak belirtiliyor.

07:59 - 6/11/2023 Pazartesi
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Ohio sınıfı denizaltı

Ohio sınıfı denizaltı

Açıklama Merkez Komutanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı. Ohio sınıfı denizaltının Merkez Komutanlığı'nın bölgedeki sorumluluk alanına ulaştığı belirtildi.


Bölgeye giden denizaltı balistik füzelerle donatılmış ve Amerikan donanmasının en büyüğü olarak biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri ordusu daha önce de iki uçak gemisini bölgeye göndermişti.



İsrailli bakan "olasılıklardan biri" demişti


Aşırı sağcı İsrailli Bakan Eliyahu, katıldığı bir radyo programında nükleer bomba kullanımın Gazze'ye yönelik olasılıklardan biri olduğunu söylemişti.


Bölge ülkelerinden tepki


Suudi Arabistan, Katar ve Ürdün, Eliyahu'nun skandal açıklamasının ardından İsrail'e çok büyük tepki gösterdi. Suudi Arabistan'dan yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail hükümetindeki (Eliyahu) bir Bakan'ın, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılmasına ilişkin yaptığı aşırıcı açıklamalarını en güçlü ifadelerle kınıyoruz." denildi.


Ohio sınıfı denizaltıların teknik özellikleri nelerdir?


Uzunluk: 170 metre
Genişlik: 13 metre
Draft: 10,8 metre
Hız: Yüzeyde 12 knot (22 km/s) / su altında 20 knot (37 km/s)
Menzil: sınırsız / Dayanıklılık: ikmal ile 60 gün
Mürettebat: 155
Deplasman: 16764 ton (yüzeyde) / 18750 ton (su altında)
Maksimum derinlik: 240 metre
Ana Tahrik: 1 adet S8G basınçlı su nükleer reaktörü, 2 adet dişli türbin – 60000 shp / 45 MW, 1 adet yardımcı dizel motor – 325 hp / 242 kW 7 kanatlı



#ABD
#nükleer
#savaş gemisi
#denizaltı
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