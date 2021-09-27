Gündem ABDden dönen ünlü cerrah Ege Üniversitesi kadrosuna katıldı
İZMİR

ABD'den dönen ünlü cerrah Ege Üniversitesi kadrosuna katıldı

Bir akciğer ile üç hastayı hayata bağlamayı başaran, "Domino ameliyatı" olarak bilenen operasyonla ABD'de "tıp mucizesi" diye anılan ve en iyi 10 doktor arasına giren Prof. Dr. Şükrü Emre, Ege Üniversitesi kadrosuna katıldı.

Haber Merkezi AA
ABDden dönen ünlü cerrah Ege Üniversitesi kadrosuna katıldı
Prof. Dr. Şükrü Emre (solda)

ABD'nin Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi Transplantasyon Bölümü'nde büyük başarılara imza atan Prof. Dr. Şükrü Emre, Ege Üniversitesi (EÜ) kadrosuna katıldı.

NAKİL MERKEZİNDE ÇALIŞACAK

EÜ'den yapılan açıklamaya göre, "Domino ameliyatı" adı verilen operasyonuyla ABD'de büyük ün kazanan Prof. Dr. Emre, EÜ Organ Nakil Merkezi'nde görev alacak.

Prof. Dr. Şükrü Emre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşerek şehir hastanelerinde kurulması planlanan organ nakli merkezleri hakkındaki görüşlerini paylaşmıştı.
Prof. Dr. Şükrü Emre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşerek şehir hastanelerinde kurulması planlanan organ nakli merkezleri hakkındaki görüşlerini paylaşmıştı.

EÜ Rektörü Necdet Budak, "Dünyaca tanınan bilim insanlarımızdan biri olan Şükrü hocamızı uluslararası başarılara imza atan organ nakil merkezimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

EN İYİ 10 DOKTOR ARASINDA

Yale Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapan ve üniversitede organ nakil merkezini de kuran Prof. Dr. Şükrü Emre, 2005 yılında, bir akciğer ile 3 hastayı hayata bağlamıştı.

"Domino ameliyatı" olarak bilenen operasyonla ABD'de "tıp mucizesi" diye anılan ve en iyi 10 doktor arasına giren Prof. Dr. Emre'nin, 250'nin üzerinde bilimsel yayını bulunuyor.

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