ABD’li generalin odasına sığınmış

FETÖ’nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin davada tanık olarak dinlenen Albay Nejat Şimşek, eski İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı tuğgeneral Bekir Ercan Van’la ilgili dikkat çekici bilgiler verdi. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nd görülen davada tanıklık eden Nejat Şimşek, olay tarihinde geçici görevle Adana İncirlik Üssü’nde görevli olduğunu belirtti.

TESLİM EDİLMESİ EMRİNİ ALDIK

Şimşek akşam saatlerinde kendisine telefonla ulaşan Tuğgeneral İrfan Özsert’in İstanbul’daki boğaz köprülerinin askerlerce kapatıldığı bilgisini verdiğini aktardı. Bu görüşmenin ardından Ankara’da uçakların sivil yerleşim yerlerini vurduklarına dair haberler aldıklarını ifade eden Şimşek, daha sonra Tuğgeneral Özsert ile görev yaptıkları karargaha gitmeye karar verdiklerini anlattı.

GENERALİN ODASINDAYDI

Karargahta karşılaştıkları Amerikan ve İngiliz komutanlara yaşanan durumun geçici olduğunu, her şeyin kontrol altına alınacağını söylediklerini aktaran Şimşek, sabah saatlerinde dönemin Tümen Komutanı Tümgeneral Osman Erbaş’ın savcılık tarafından hakkında gözaltı kararı verilen eski İncirlik 10. Tanker Üs komutanı sanık tuğgeneral Bekir Ercan Van’ın yetkililere teslim edilmesi emrini verdiğini bildirdi.

Bunun üzerine Özsert ve Albay Ahmet Önal ile Van’ın karargahtaki odasına gittiklerini belirten Şimşek, “Üs komutanı odasında değildi. İrfan Özsert, Van’ı arayarak hakkında gözaltı kararı verildiğini söyleyerek karargaha gelmesini istedi. Bu sırada Merkez Komutanlığı ve emniyet ekipleri de nizamiyeye gelmişti. Bir süre sonra üs komutanının (Bekir Ercan Van) Amerikalı generalin odasında olduğunu öğrendik. Biz de oraya gittik, teslim olması için haber gönderdik. Sonra İrfan Özsert general odaya giderek Van ile birlikte dışarı çıktı. Üs komutanı emniyet yetkililerine teslim edildi” diye konuştu.