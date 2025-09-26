ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'tan Erdoğan-Trump görüşmesi yorumu: Destansıydı

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmenin "destansı" geçtiğini belirtti. Barrack, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gurur duymalısınız, Erdoğan olduğu gibi davrandı" dedi.
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gurur duymalısınız"
Görüşme yapılırken orada bulunabilmenin kendisi için bir ayrıcalık olduğunu belirten Barrack, önceden de şimdi de umutlu olduğunu söyledi.
Barrack, Suriye'deki problemlerin "istikrarla ilgili" olduğunu ifade ederek, Batı Dünyası'nın Şam yönetimine karşı güven konusunda endişeleri olduğunu belirtti.
Barrack, "Ona sermayeyi, kaynakları, insan gücünü ve hatta dini temelde bile anlayışı sağlayacak olan sizsiniz, yani bu bölge halkı. Merkeziyetçi fakat halkın özerkliğine sahip, Dürzilerin kendi dinlerine, kendi kıyafetlerine, kendi eğitimlerine hatta kendi bölgesel güvenlik güçlerine sahip olabilecekleri kapsayıcı bir ortam yaratmanın mimarisi nedir? Aynı şey Kürtler ve Aleviler için de geçerli. Bu insanların biraz zamana ihtiyacı var." dedi.
Suriye'de "birleşik bir yapının" zamanla oluşacağı vurgusu
Suriye yönetiminin "iyi niyete sahip olduğunu" belirten Barrack, Şara'nın ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin Birleşmiş Milletler (BM) oturumuna gelmesinin önemine dikkati çekti.
Barrack, birleşik bir Suriye'yi desteklediğini vurgulayarak "Parçalanmış federalizmlerin veya mezhepçiliklerin hiçbiri hiçbir yerde işe yaramadı. Lübnan'a bakın, tam bir kaos." dedi.
Aynı durumun Irak ve Afganistan'da da geçerli olduğunu kaydeden Barrack, genel anlamda birleşik bir yapının gerekliliğini ve bu durumun o ülkedeki tüm bileşenlere daha iyi bir hayat sunması gerektiğini ifade etti.
Barrack, birleşik bir yapının zamanla oluşabileceğinin altını çizerek, Suriye'de de bu durumun "parça parça" meydana geldiğini söyledi.
Büyükelçi Barrack, Türkiye ve ABD'nin yanı sıra Endonezya, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Pakistan ve Mısır'ı temsilen devlet veya hükümet başkanlarının katıldığı BM Genel Kurulu marjında düzenlenen Gazze konulu toplantı konusunda iyimser olduğunu kaydetti.