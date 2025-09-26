Sorunları birlikte aşacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’la Washington’da görüştü. New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu’nun ardından Erdoğan, Trump’la görüşmek için Washington’a geçti. İki lider Türkiye saatiyle 18.30’da Beyaz Saray’da bir araya geldi. Erdoğan, Trump tarafından Beyaz Saray’da resmi törenle karşılandı.





OVAL OFİS’TE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konakladığı Blair House’tan ayrılarak geldiği Beyaz Saray’ın bahçesinde, tören kıtası hazır bulundu. Makam aracından inişinde ABD Başkanı Trump ile tokalaşarak gazetecileri selamlayan Erdoğan, daha sonra Trump’la birlikte içeri girdi. Liderler baş başa görüşmeler için Oval Ofis’e geçti.





6 YIL SONRA BEYAZ SARAY’DA

Erdoğan’ın 13 Kasım 2019’daki ziyaretinden sonra ilk kez Beyaz Saray’da bir araya gelen iki liderin gündemi oldukça yoğundu. Görüşme öncesinde iki lider Oval Ofis’te basına kısa bir açıklama yaptı.





ERDOĞAN’A SAYGI DUYUYORUM

“Ben sürgündeyken dostluğumuz sürüyordu” diyen Trump, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gerçekten çok etkili birisi, saygı gören birisi ülkesinde, Avrupa’da, tüm dünyada saygı gören birisi. Askeri gücü olan bir ülkenin başkanı. Beyaz Saray’da kendisini ağırlamak bizim için onur. Biz Türkiye’de çok fazla ticaret yapıyoruz ve bunu artırmaya devam edeceğiz. F-35’ler F-16’lar var, bunları konuşacağız. Çok ilginç birkaç saat geçireceğiz. Kendisine çok saygı duyuyorum. Çok uzun zamandır ilişkilerim çok iyi. Türkiye’nin başkanı Tayyip Erdoğan burada olduğu için mutluyuz, hoş geldiniz. Yanımdaki adam çok çetin. Çok çetin ve ülkesinde iyi işler yapıyor.”





GÜNDEM F-35 VE F-16

Ziyareti BM Genel Kurulu ile iç içe bir dönemde gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Erdoğan ise “Gerek Sayın Trump’ın birinci döneminde gerekse ikinci dönemde Türkiye-ABD ilişkilerinde farklı durumu yaşıyoruz. Gerek F-35 gerek F-16 gerek Halk Bankası’yla ilgili aramızdaki ilişkiler konusunu etraflıca görüşme fırsatı bulacağımıza inanıyorum. Heybeliada Okulu ile ilgili üzerimize ne düşerse onu yapmaya hazırız. Dönünce de Sayın Barthalemeos’la konuyu görüşme fırsatı bulacağım” dedi.





EL ELE VURGUSU

İki lider daha sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı. Erdoğan kendisine yöneltilen “Başkan Trump’ın bölgedeki barış girişimlerini dinlediniz, siz ne düşünüyorsunuz?” sorusuna “Birlikte el ele bölgedeki sıkıntıları aşacağımıza da inanıyorum” dedi.





YAPTIRIMLARI KALDIRABİLİRİZ

Trump, “Türkiye’ye yönelik yaptırımları ne zaman kaldırmayı düşünüyorsunuz?” sorusuna “Bunları konuşacağız” yanıtını verdi. F-35 konusunu görüşeceklerini vurgulayan Trump, “Bence başarılı olacağız. Önemli konular var burada. Bunlar da görüşülecek. İyi bir toplantı gerçekleştirirsek CAATSA yaptırımlarını hemen kaldırabiliriz” ifadelerini kullandı.





Harika bir görüşmeydi

Beyaz Saray’daki görüşme 2 saat 20 dakika sürdü. ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’dan ayrılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıya kadar geçirdi. Kapıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir süre daha sohbet eden Trump, tokalaşmasının ardından aracına binen Erdoğan'ı el sallayarak uğurladı. Trump ayrıca, Erdoğan'ın heyetinde yer alan isimlerle de tek tek tokalaşarak kendilerini yolcu etti. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Trump "Bugün Erdoğan ile harika bir toplantı yaptık. Birçok konuda sonuç verici bir toplantı yaptık. Kendisi çok saygın bir Cumhurbaşkanı" ifadelerini kullandı.





Sandalye jesti

ABD Başkanı Trump, görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın anı defterini imzalamak için oturacağı sandalyeyi çekerek jest yaptı.





Nükleer Enerji Mutabakatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki görüşme sırasında Türkiye ve ABD arasında Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar “ Türkiye ile ABD arasındaki köklü ve çok boyutlu ortaklığı nükleer enerji alanında daha da derinleştirecek yeni bir süreci başlattık. Görüşme sonrası ABD Dışişleri Bakanı Sayın Marco Rubio ile birlikte liderlerin huzurunda, Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı’nı imza altına aldık" dedi.





Gazze’de anlaşmaya yakınız

Erdoğan’la Gazze’yi konuşacaklarını ifade eden Trump, “O bölgedeki liderlerle harika görüşmeler yaptık. Burada bir anlaşma yapmaya çok yakınız. Rehineleri kurtaracağız. Bunları kurtarmak zorundayız. 20 canlı rehine var. 30 da ölü rehine var. Hepsini kurtarmak istiyoruz. Hepsini şu an almak istiyoruz. ABD’li rehine de var. Hepsini tek defada almak istiyoruz” diye konuştu.





Suriye’deki zafer Erdoğan’ın

Rusya ve Ukrayna’nın Erdoğan’a saygı duyduğunu kaydeden Trump, “Ben de saygı duyuyorum. Tarafsız olmayı seviyor. Şu anda yapabileceği tek şey Rusya’dan petrol almamak. Rusya milyonlarca dolarlık silah kullandı ve karşılığında hiçbir şey kazanamadılar. Bence artık durmaları gerekiyor” diye konuştu. Suriye’ye yaptırımları kaldırdığını kaydeden Trump, “(Suriye’deki) Zaferin sorumlusu Erdoğan’dı. Bu Türkiye için bir zaferdi. Erdoğan’ın isteği üzerine yaptırımları kaldırdım” dedi.



