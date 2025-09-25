Yeni Şafak
ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Barrack: Erdoğan-Trump görüşmesi destansıydı

21:5625/09/2025, Perşembe
Oval Ofis'teki Erdoğan-Trump görüşmesi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki kapsamlı görüşmesi 2 saat 18 dakika sürdü. Görüşmede yer alan ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, "Görüşme tek kelimeyle destansıydı." ifadelerini kullandı. "F-35’ler yıl sonuna kadar çözülecek demiştim. Yanılmayacağım" diyen Barrack, Suriye'deki SDG krizinin de çözümü için hareketlenme olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamaktan büyük onur duyduğunu belirterek,
"O çok saygın biri, kendi ülkesinde, tüm Avrupa'da, tüm dünyada çok saygı görüyor. O zor ve inatçı bir adam. Genelde inatçı insanları sevmem ama onu her zaman sevmişimdir. O zor bir adam ve ülkesinde harika işler çıkarıyor. Hem savaş hem de ticaret konusunda muazzam bir ilişkimiz var ve bugün her iki konuyu da konuşacağız."
değerlendirmesini yaptı.

Görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, nezaretinde iki ülke arasında anlaşma imzalandı.

Türkiye adına anlaşmaya, bakanlar imza attı.

Barrack: Erdoğan-Trump görüşmesi destansıydı

2 saat 18 dakika süren görüşmede yer alan ABD Türkiye Büyükelçisi Barrack, CNN Türk'ten Yunus Paksoy'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Görüşme tek kelimeyle destansıydı."
ifadelerini kullanan Barrack,
"F-35’ler yıl sonuna kadar çözülecek demiştim. Yanılmayacağım"
dedi.

"SDG entegrasyonunda hareketlenme olacak"

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi de olan Barrack, ülkedeki SDG krizinin de çözümü için hareketlenme olacağını belirtti.



