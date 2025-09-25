ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Barrack: Erdoğan-Trump görüşmesi destansıydı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki kapsamlı görüşmesi 2 saat 18 dakika sürdü. Görüşmede yer alan ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, "Görüşme tek kelimeyle destansıydı." ifadelerini kullandı. "F-35’ler yıl sonuna kadar çözülecek demiştim. Yanılmayacağım" diyen Barrack, Suriye'deki SDG krizinin de çözümü için hareketlenme olacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.
Görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, nezaretinde iki ülke arasında anlaşma imzalandı.
Türkiye adına anlaşmaya, bakanlar imza attı.
Barrack: Erdoğan-Trump görüşmesi destansıydı
2 saat 18 dakika süren görüşmede yer alan ABD Türkiye Büyükelçisi Barrack, CNN Türk'ten Yunus Paksoy'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"SDG entegrasyonunda hareketlenme olacak"
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi de olan Barrack, ülkedeki SDG krizinin de çözümü için hareketlenme olacağını belirtti.