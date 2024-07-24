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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake Karadeniz turuna çıktı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ve eşi Cheryl Flake'in Karadeniz gezisine çıktı. Trabzon ve Rize'yi gezen çift, fotoğrafları Instagram hesaplarından paylaştı.

15:54 - 24/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 15:56 - 24/07/2024 Çarşamba
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Jeff Flake
Jeff Flake
ABD Ankara Büyükelçisi
Jeff Flake
'in görev süresi doluyor.

1 Eylül'de Türkiye'den ayrılacak olan Flake, eşi Cheryl Flake ile birlikte Türkiye’yi geziyor. Çiftin son durağı Karadeniz oldu.


Büyükelçi Flake ve eşi, önce Trabzon'a oradan da Rize'ye gitti.



Sümela Manastırı ziyareti


Trabzon gezisinin ardından Instagram hesabından paylaşım yapan Flake, "Trabzon! Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi çok güzel. Sümela Manastırı harika!" dedi.


Trabzon gezisinin ardından Amerikalı Büyükelçi soluğu Rize'de aldı.



"İsviçre Alpleri'ndeyiz sandık"


Yeşil ile mavinin buluştuğu Rize'nin birçok noktasını gezen Flake çifti, Rize'yi İsviçre'ye benzetti.


ABD Büyükelçisi Flake, paylaşımında "Bugün İsviçre Alpleri’ndeyiz sandık ama burada, Türkiye’deydik. Zilkale, Rize’nin yemyeşil dağlarında Orta Çağ’dan kalma bir kale. Ayder de muhteşem bir yer!" ifadelerini kullandı.





#Jeff Flake
#Karadeniz
#Rize
#Trabzon
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