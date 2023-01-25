ABD'nin dublör ülkeleri: MHP lideri Bahçeli'den İsveç'e sert tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsveç ve Finlandiya’yı ABD’nin ‘dublör’ ülkeleri olarak tanımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimlerde aday olamayacağı yönünde açıklamalar yapanlara tepki gösteren Bahçeli, “Bunlar hukuk cahili, dış tazyik ve destekli ayak takımıdır” dedi. Meclis MHP Grubu’nda gündemi değerlendiren Bahçeli, şu mesajları verdi: Cumhur İttifakı’yla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden ABD rahatsızdır, AB rahatsızdır, Londra tefecileri rahatsızdır, terör örgütleri rahatsızdır, Soros uşakları rahatsızdır, Pensilvanya uyduları rahatsızdır, emperyalizm kuklaları rahatsızdır, küresel çeteler rahatsızdır, şerefini bedelsiz devretmiş nifak yuvaları hepten rahatsızdır.

(İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılması) Bu azgın provokasyonu, bu nefret saçan eylemi ifade ve düşünce özgürlüğü olarak tevil edenler de aynısıyla suç ortağıdır. İsveç ve Finlandiya gibi İskandinav ülkeleri ABD’nin dublör ülkeleridir. Anayasa Mahkemesi şehitlerimizin dökülen kanlarını da seçim sonrasına bırakmayı görüşecek midir? HDP kapatılmalıdır, hem de vakit kaybetmeksizin bu bölücü ve terör yatağı kurutulmalı, hukuken defteri dürülmeli, kapısına kilit asılmalıdır. HDP’nin isteğiyle Anayasa Mahkemesi’nin davayı sulandırması doğru değildir.”