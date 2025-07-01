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Abdülkerim Bardakçı'dan Leman dergisine sert tepki: Hz. Muhammed (s.a.v.) bizim en büyük izzetimizdir

Abdülkerim Bardakçı'dan Leman dergisine sert tepki: Hz. Muhammed (s.a.v.) bizim en büyük izzetimizdir

23:181/07/2025, Salı
G: 1/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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Abdülkerim Bardakçı'dan Leman dergisine sert tepki: Hz. Muhammed (s.a.v.) bizim en büyük izzetimizdir
Abdülkerim Bardakçı'dan Leman dergisine sert tepki: Hz. Muhammed (s.a.v.) bizim en büyük izzetimizdir

Galatasaray ve milli takımın başarılı isimlerinden Abdülkerim Bardakçı, Leman dergisi olayı sonrasında tepkisini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gösterdi.

Hz. Muhammed'i karikatürize eden Leman dergisine yönelik tepkiler sürüyor. Son olarak Galatasaray VE milli takımda forma giyen Abdülkerim Bardakçı, resmi Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Bardakçı, 'Hz. Muhammed (s.a.v) bizim en büyük izzetimizdir' sözleriyle başlayan paylaşımı sosyal medyada kısa süre içerisinde büyük beğeni topladı.


İŞTE ABDÜLKERİM BARDAKÇI'NIN LEMAN TEPKİSİ

Abdülkerim Bardakçı, resmi hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

Hz. Muhammed (s.a.v) bizim en büyük izzetimizdir. Bu kutsala dil uzatmak, alçalmaktan başka bir şey değildir.

"De ki: Allah ile, O'nun ayetleriyle ve Resûlüyle mi alay ediyorsunuz?" (Tevbe,9:65)



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