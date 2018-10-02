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POLİTİKA

FETÖ iddialarına Abdullah Gül'den sert açıklama

Abdullah Gül: İddialar yalan ve maksatlı

FETÖ'den tutuklu bulunan Hacı Murat Gülcan'ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le ilgili ortaya attığı iddialar gündemi sarsarken, Gül'ün ofisinden yapılan açıklamada söz konusu iddialar sert bir dille yalanlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdullah Gül'ün ofisinden yapılan açıklamada FETÖ iddiaları sert bir dille reddedildi.
Abdullah Gül'ün ofisinden yapılan açıklamada FETÖ iddiaları sert bir dille reddedildi.

FETÖ'den tutuklu Hacı Murat Gülcan yargılandığı İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği tutukluluğa itiraz dilekçesinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hakkında şok suçlamalarda bulundu.

Bugün bir gazetenin haberinde FETÖ'nün finans kuruluşu Bank Asya'da hesabı bulunan FETÖ'cü sanığın "Abdullah Gül'ün şirketimin gizli ortağı" iddiasına yer verilmişti.

Gül'ün ofisinden açıklama: Yalan ve maksatlı

Söz konusu iddiaların hızla yayılmasının ardından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ofisinden açıklama geldi.

Yapılan açıklamada "Yapılan haberler yalan ve maksatlıdır" ifadesi yer alırken. 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün yurt dışında herhangi bir banka hesabı ve gayri menkulü bulunmadığı belirtildi.

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