Abdullah Gül: İddialar yalan ve maksatlı

FETÖ'den tutuklu Hacı Murat Gülcan yargılandığı İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği tutukluluğa itiraz dilekçesinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hakkında şok suçlamalarda bulundu.
Bugün bir gazetenin haberinde FETÖ'nün finans kuruluşu Bank Asya'da hesabı bulunan FETÖ'cü sanığın "Abdullah Gül'ün şirketimin gizli ortağı" iddiasına yer verilmişti.
Gül'ün ofisinden açıklama: Yalan ve maksatlı
Söz konusu iddiaların hızla yayılmasının ardından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ofisinden açıklama geldi.
Yapılan açıklamada "Yapılan haberler yalan ve maksatlıdır" ifadesi yer alırken. 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün yurt dışında herhangi bir banka hesabı ve gayri menkulü bulunmadığı belirtildi.
Kamuoyuna Duyuru pic.twitter.com/4r9kwroTh7
Kamuoyuna Duyuru pic.twitter.com/4r9kwroTh7— 11.CB OFİSİ (@11CBofis) 2 Ekim 2018