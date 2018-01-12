Abdullah Gül: Polemiğe girmek istemiyorum

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, cuma namazı çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Gül'ün açıklamaları:

AK Parti'den yapılan açıklamalar

Polemiğe girmek istemiyorum arkadaşlarla.

Gazetecilerin tutuksuz olmasının doğru olduğu kanaatimi her zaman söyledim.

OHAL'in son defa Meclis'e sevk edildiği kanaatindeyim. İnşallah son kez uzatılır. Tekrar reformcu bir Türkiye olduğunu göstermesi, ekonomi, dış ilişkiler itibariyle çok doğru olacağına inanıyorum. Çok olağanüstü bir dönem yaşadı Türkiye, kontrol altına almak için gerekliydi ama artık her şeyin normalleştirilmesi Türkiye için çok büyük iyilik olur.

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