ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı

İstanbul Eyüpsultan’da 1 Mart gecesi emniyet şeridinde duran arızalı ATV’ye çarpıp 1 kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur ve onu kaçıran yazar annesi Eylem Tok yakalandı. Kazadan sonra oğlunu önce Mısır’a, oradan da ABD’ye götüren Eylem Tok, Türkiye’nin iade talebi doğrultusunda oğluyla birlikte yakalandı. Gelişmeyi, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı “ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ABD’de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır. Süreci bakanlık olarak yakından takip ediyoruz” mesajıyla duyurdu. Eylem Tok hakkında “suçluyu kayırma”, oğlu Timur Cihantimur hakkında ise “bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek” suçundan 2 Mart'ta yakalama kararı, firari anne-oğul hakkında 24 Mayıs’ta ise kırmızı bülten çıkarılmıştı.