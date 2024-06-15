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ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı

İstanbul Eyüpsultan’da ölümlü kazaya karışan oğlu ile ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, iade sürecini takip ettiklerini açıkladı.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 15/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 02:14 - 15/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Oğlunu adaletten kaçıran yazar Eylem Tok, ABD'de görüntülenmişti.
Oğlunu adaletten kaçıran yazar Eylem Tok, ABD'de görüntülenmişti.

İstanbul Eyüpsultan’da 1 Mart gecesi emniyet şeridinde duran arızalı ATV’ye çarpıp 1 kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur ve onu kaçıran yazar annesi Eylem Tok yakalandı. Kazadan sonra oğlunu önce Mısır’a, oradan da ABD’ye götüren Eylem Tok, Türkiye’nin iade talebi doğrultusunda oğluyla birlikte yakalandı. Gelişmeyi, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı “ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ABD’de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır. Süreci bakanlık olarak yakından takip ediyoruz” mesajıyla duyurdu. Eylem Tok hakkında “suçluyu kayırma”, oğlu Timur Cihantimur hakkında ise “bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek” suçundan 2 Mart'ta yakalama kararı, firari anne-oğul hakkında 24 Mayıs’ta ise kırmızı bülten çıkarılmıştı.



#Eylem Tok
#Timur Cihantimur
#Adalet Bakanlığı
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