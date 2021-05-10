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POLİTİKA

AB'nin stratejik sabrı yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, AB’nin güçlü bir küresel aktör olmasının önündeki en büyük engelin “stratejik sabır ve vizyon eksikliği” olduğunu söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABnin stratejik sabrı yok
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Birliğin, son dönemde mülteci krizi, İslam düşmanlığı, yabancı karşıtlığı, finansal ve mali kırılganlıklar, Birleşik Krallık’ın üyelikten ayrılması ve Kovid-19 salgını gibi pek çok meydan okumayla karşı karşıya olduğuna işaret eden Erdoğan, “Birliği ve geleceğini tehdit eden bu sıkıntıların aşılması; dayanışmaya, iş birliğine, cesur ve kuşatıcı bakış açısının yeniden hakim olmasına bağlıdır. Birliğin güçlü bir küresel aktör olmasının önündeki en büyük engel stratejik sabır ve vizyon eksikliğidir” değerlendirmesinde bulundu.

AVRUPA KENDİNİ DAR KALIPLARA MAHKUM EDİYOR

Başta karar alma mekanizmalarının gözden geçirilmesi olmak üzere AB’nin yeni bir kurumsal yapı, vizyon ve kuşatıcı bir söyleme ihtiyacı olduğunu kaydeden Erdoğan, bu maksatla başlayan Avrupa’nın Geleceği Konferansı’nın doğru bir tespitle yola çıktığına, ancak aday ülkelerin davet edilmemesi nedeniyle kendisini dar kalıplara mahkum ettiğine dikkat çekti: “Türkiye, birliğin karşılaştığı sorunların çözümü ve etkinliğinin artırılması hususunda üzerine düşeni yapmaya hazırdır. Ülkemizin katkısı ve desteği olmadan Birliğin güçlü bir şekilde varlığını devam ettiremeyeceği aşikardır.”

STRATEJİK KÖRLÜKTEN KURTULMASINA VESİLE OLSUN

AB’nin tam üyelik yolunda Türkiye’ye verdiği sözleri yerine getirmediğini ve Türkiye’nin üyelik sürecinin sürekli yokuşa sürüldüğünü belirten Erdoğan, şunları kaydetti: “Bazı üye ülkelerin Türkiye’yle ikili meselelerini Birlik koridorlarına taşıması, AB-Türkiye ilişkilerini esir almıştır. Türkiye’nin üyeliği, bölgesel ve küresel düzeyde etkin, bölgesine ve tüm dünyaya umut aşılayan bir Avrupa’nın yükselişinin önünü açacaktır. Bu düşüncelerle ‘Avrupa Günü’nün, Birliğin içine düştüğü stratejik körlükten kurtulmasına vesile olmasını diliyor, başta vatandaşlarım olmak üzere, tüm Avrupalıların 9 Mayıs ‘Avrupa Günü’nü tebrik ediyorum.”

Anaların duası güç kaynağımız

Erdoğan, tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı. Günün anlam ve önemine binaen Twitter’dan bir paylaşım yapan Erdoğan, mesajında şu satırlara yer verdi: “Sevgi, merhamet, şefkat ve fedakârlık timsali bütün annelerin Anneler Günü’nü kutluyorum. Anneye hürmeti cennetin kapısını açacak bir anahtar olarak gören bir medeniyetin mensupları olarak, anne ile evladı arasındaki bağın en güçlü bağ olduğuna inanıyoruz. Hayatımız boyunca en önemli güç kaynaklarımızdan birinin de annelerimizin hayır duaları olduğunu iyi biliyoruz. Dolayısıyla ana duasının çocuklarımızın, ülkemizin ve milletimizin üzerinden eksik olmamasını diliyorum. Yüreğinde anne özlemini her an hisseden biri olarak, ahirete intikal etmiş tüm anneleri rahmetle ve minnetle yâd ediyorum. Bütün annelere aile bireyleriyle birlikte sağlık, huzur ve esenlik içinde geçecek bir ömür temenni ediyor ve bu anlamlı günlerini can-ı gönülden tebrik ediyorum.”

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