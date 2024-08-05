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AB’yle ilişkilere tasarruf ayarı

Cumhurbaşkanlığının mayıs ayında kamuoyuyla paylaştığı genelgesi sonrasında kurumlar tasarruf konusunda adımlarını sürdürüyor.

Uğur Duyan
04:00 - 5/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:50 - 5/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Avrupa Birliği Başkanlığı da bu kapsamda, çevrimiçi toplantı sayısını arttırma kararı aldı. Alınan karar doğrultusunda AB Başkanlığı’nın bazı tasarruf uygulamaları şöyle: Kâğıt kullanımını en aza indirerek doküman hazırlanmasında ve dağıtımında elektronik imkanların kullanılacak. Demirbaş alımlarının sadece zorunlu hallerde yapılacak. Temsil ve Tanıtma Giderleri ödeneklerinin zorunlu haller dışında kullanılmayacak. Bazı faaliyetlerde özel toplantı salonları yerine, kurum veya kamu binaları kullanılacak. Çevrimiçi toplantı sayısı arttırılacak. Tanıtım ve eğitim giderlerinde mümkün olduğunca hizmet alımı yoluyla değil başkanlık personeli eliyle yapılacak.



#Avrupa Birliği
#Türkiye
#Tasarruf
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