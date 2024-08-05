AB’yle ilişkilere tasarruf ayarı

Avrupa Birliği Başkanlığı da bu kapsamda, çevrimiçi toplantı sayısını arttırma kararı aldı. Alınan karar doğrultusunda AB Başkanlığı’nın bazı tasarruf uygulamaları şöyle: Kâğıt kullanımını en aza indirerek doküman hazırlanmasında ve dağıtımında elektronik imkanların kullanılacak. Demirbaş alımlarının sadece zorunlu hallerde yapılacak. Temsil ve Tanıtma Giderleri ödeneklerinin zorunlu haller dışında kullanılmayacak. Bazı faaliyetlerde özel toplantı salonları yerine, kurum veya kamu binaları kullanılacak. Çevrimiçi toplantı sayısı arttırılacak. Tanıtım ve eğitim giderlerinde mümkün olduğunca hizmet alımı yoluyla değil başkanlık personeli eliyle yapılacak.