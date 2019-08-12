Gündem Acemi kasapların bilançosu açıklandı
ADANA İSTANBUL İZMİR

Acemi kasap bilançosu belli oldu

Acemi kasapların bilançosu açıklandı

Her yol olduğu gibi bu yılda hem kaçan kurbanlıklar hem de kendilerini yaralayan kasaplar bayramın en önemli haberlerinden biri oldu. Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurban keserken yine binlerce kişi yaralandı. Tüm yurtta kesici alet ve hayvanların darbeleri ile yaralanan 7 bin 364 kişi hastanelerde tedaviye alındı.

Haber Merkezi DHA
Türkiye genelinde yüzlerce kasap, hayvan kesimi esnasında kendini yaraladı.
Türkiye genelinde yüzlerce kasap, hayvan kesimi esnasında kendini yaraladı.

Kurban Bayramı’nın ilk gününde vatandaşlar, bayram namazının ardından, kurban kesip dini vecibelerini yerine getirmek için belediyelerin belirlediği kurban kesim alanlarına gitti. Bazı vatandaşlar ise evlerinin bahçesinde ya da arazilerde kurbanlarını kesti.

Bu yıl, geçen yıllara nazaran sokakta kesimin pek yapılmadığı görüldü. Vatandaşlar, bayram öncesi aldıkları büyük ve küçükbaş hayvanları, ya belediyenin belirlediği kasaplara kestirdi, ya da kendileri kesti.

Bu yıl kurban kesimi sırasında yine bildik görüntüler yaşandı. Kurbanlıkları keserken çok sayıda kişi yaralandı. Türkiye genelinde 7 bin 364 kişi, kesici alet yaralanması ya da hayvan darbelerine maruz kaldıkları gerekçesiyle hastanelere başvurdu. Yaralıların tamamına yakını, ayakta müdahale edildikten sonra evlerine gönderildi.

İHA
Ellerinden yaralanan acemi kasaplar.

İSTANBUL'DA 1358 KİŞİ

En çok yaralanan ise Türkiye’nin en kalabalık ili olan İstanbul’dan çıktı. İstanbul’da bayramın ilk günü 1358 kişi yaralandı. Bu kişilerden durumu ağır olan 26 kişinin ameliyat edildiği bildirildi. Başkent Ankara'da ise 723 kişi yaralandı.

Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Batman, Mardin ve Bingöl’de ise kurban kesiminin genelde ikinci gün yapılması nedeniyle yaralanan olmadı.

AA
Kendilerini yaralayan kasaplar tedavilerinin ardından taburcu oldu.

İL İL YARALANANLAR

  • Adana (79), Adıyaman (81), Afyon (43), Ağrı (35), Amasya (102), Ankara (723), Antalya (12), Artvin (27), Aydın (74), Balıkesir (117), Bilecik: 22, Bitlis (3), Bolu (52), Burdur (36), Bursa (302), Çanakkale, (31), Çankırı (48), Çorum (47), Denizli (133), Edirne (67), Elazığ (38), Erzincan (38),
  • Erzurum (197), Eskişehir (95), Gaziantep (116), Giresun (35), Gümüşhane (20), Hakkari (9), Hatay (65), Isparta (25), Mersin (92), İstanbul (1358), İzmir (156), Kars (80), Kastamonu (56), Kayseri (272), Kırklareli (5), Kırşehir (14), Kocaeli (449), Konya (62), Kütahya (35), Malatya (101), Manisa (118), Kahramanmaraş (113),
  • Muğla (14), Muş (5), Nevşehir (65), Niğde (90), Ordu (18), Rize (172), Sakarya (245), Samsun (68), Sinop (18), Sivas (95), Tekirdağ (25), Tokat (107), Trabzon (24), Şanlıurfa (132), Uşak (58), Van (20), Yozgat (55), Zonguldak (42), Aksaray (37), Bayburt (36), Karaman (33), Kırıkkale (175), Bartın (16), Ardahan (15), Iğdır (15) Yalova (23), Karabük (18), Kilis (44), Osmaniye (69), Düzce (47).

Kurban kanı Boğaz'a aktı
GÜNDEM
Kurban kanı Boğaz'a aktı

Acemi kasaplar kurbanlık yerine kendilerini kesti
GÜNDEM
Acemi kasaplar kurbanlık yerine kendilerini kesti
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