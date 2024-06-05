Acı kaza: 2 albay şehit

Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’ndan eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait SF-260D tipi eğitim uçağı, kaza kırıma uğradı. Kocasinan’a bağlı Hasanarpa Mahallesi'nde bir tarlaya düşen uçakta Hava Pilot Albay Uğur Yıldız ve Hava Pilot Albay Gökhan Özen şehit oldu. Şehit pilotların naaşları Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza kırım ekibi teknik çalışma başlatırken, Milli Savunma Bakanlığı, olayın meydana geliş sebebinin, kaza kırım ekibinin incelemesi ve idari tahkikat sonucunda netlik kazanacağını açıkladı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı da kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

TARLADA 20 İŞÇİ VARDI

Şehit pilotların, tarlada çalışan işçilerin üzerine düşmemesi için son anda uçağın yönünü değiştirdiği ortaya çıktı. Uçağın düştüğü tarlada çalışan Salih İçer, olaydan önce üstlerinden geçen uçağın dengesini kaybettiğini ve sesinin kesildiğini belirtti. İçer, “Ses gittikten sonra bize doğru yöneldi. Herhalde pilotlar bizi fark etti. Tarlanın başındaki arabada 5 çocuk, tarlada da 15 işçi vardı. Bize doğru geliyordu, üzerimize düşmesin diye yüzüstü aşağı indi. Düşüşünü gördük. İner inmez zaten patladı. Alev aldığı için müdahale edemedik” diye konuştu.

15 TEMMUZ’DAN SONRA DÖNDÜLER

15 Temmuz darbe girişiminden sonra pilot açığını kapatmak için yapılan çağrıyla daha önce ordudan ayrılan birçok pilot Hava Kuvvetleri’ne geri döndü. Onlardan ikisi de Uğur Yıldız ve Gökhan Özen’di. Orduda biri kontrolör diğeri ikmal sınıfında yıllarca görev yapan Yıldız ve Özen, THY’de pilotlardı. Yıldız ve Özen, 15 Temmuz’dan sonra sivil hava yolunda uçup daha çok para kazanabilecekken orduya dönüp öncü oldular. Çiğli’de öğretmen pilot açığını kapatmak için ellerini taşın altına koyan Yıldız ve Özen, dünkü uçuşta da bakımdan yeni çıkan uçağı deniyordu. İki pilotun, uçağın türlü manevralarla zorlandığı tecrübe uçuşuna gönüllü oldukları öğrenildi.











